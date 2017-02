Proslulá sklářská společnost Moser slaví v letošním roce 160 let od svého založení. Při této příležitosti připravila unikátní kolekci Moser 2017, která je sbírkou skvostů inspirovaných napříč celou stošedesátiletou historií sklárny. Obdivovatelům tuto kolekci představí velkolepou výstavou v pražském Obecním domě, a to od 9. února do 22. března 2017.

Z historických vzorů sklárny byly vybrány a současnými mistry oživeny nejkrásnější stylové i nadčasové ukázky umění našich předků a zástupců různých uměleckých směrů. Díky tomu, že sklářské řemeslo je v Moseru pečlivě předáváno z generace na generaci, vznikla díla vysoké umělecké hodnoty vyrobená stejnými originálními postupy jako před více než sto lety.

Na výstavě najdou návštěvníci malované historické sklo, ryté secesní rostlinné dekory nebo výtvory inspirované africkými výjevy, jež přinesly sklárně slávu a světové renomé. Součástí jsou pak ještě práce nejmladší designérské generace, vítězů studentské soutěže Cena Ludwiga Mosera, i originální díla soudobého designu.