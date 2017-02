Odpoledne s Barevným florbalem završí derby s Panthers

Zápas extraligy žen, ve kterém se utkají domácí Bohemians se soupeřkami Panthers Praha, bude vyvrcholením zábavného Odpoledne s Barevným florbalem, kde si na své přijdou především děti.

V nejvyšší domácí soutěži žen se florbalistky Bohemians v pátek odpoledne utkají se soupeřkami, které to na sportovní halu Děkanka nemají daleko – Panthers Praha. Domácí hráčky budou do zápasu vstupovat jako výrazné favoritky a po prohře s Vítkovicemi si jistě budou chtít spravit gólovou chuť.

Poslední společné střetnutí panterek a klokanek potvrdilo papírové předpoklady, když zelenobílé družstvo vyhrálo poměrem 11:4. Třemi body se tehdy blýskly Adéla Bočanová (0+3) i Hana Poláková (1+2), které budou v hlavní roli právě ještě před samotným utkáním.

Sportovní hala Děkanka se totiž od 17:00 stane dějištěm Odpoledne s Barevným florbalem – nový projekt FbŠ Bohemians si děti dostanou možnost poprvé vyzkoušet přímo po boku jeho ambasadorů. Kromě zmiňovaných útočnic elitního týmu žen se do programu postupně zapojí i Adam Růžek, David Šimek a Ivan Ponomarev. Každý z ambasadorů v projektu představuje určitou vlastnost či dovednost a v té si děti budou moci se svými vzory změřit síly.

Zábavné výzvy jsou kromě našich malých klokanů otevřeny i široké veřejnosti. Umíte kličkovat jako Háňa nebo přihrávat jako Áďa? Přijďte si to vyzkoušet! Tradiční vstupné 50,- Kč je tentokrát pro děti do 15 let zdarma! Páteční program – 17.2. 2017: 17:00 – Odpoledne s Barevným florbalem 20:00 – FbŠ Bohemians vs. Panthers Praha – Extraliga žen