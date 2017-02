Merchandise v Praze

Floridská rocková kapela Merchandise měla potěšit své české fanoušky již v listopadu minulého roku. Tehdejší koncert, který se měl uskutečnit v Café V lese, však zrušila stejně jako část svého turné. Svým příznivcům však slíbila, že se pokusí zrušenou show vynahradit co nejdříve.

A jak slíbila, tak se také stalo. Skupina oznámila termíny náhradních koncertů, mezi nimiž samozřejmě nechybí ani Praha, kde nakonec vystoupí 14. dubna. Show se uskuteční v Café V lese. Merchandise s sebou dovezou také singl Right Back To The Start, ke kterému nedávno představila zbrusu nový videoklip.