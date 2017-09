Milky Chance přivezou do Prahy nové album

Německá folková skupina se v rámci svého nového turné chystá na svůj první samostatný koncert v České republice. Novou desku Milky Chance přivezou do pražského klubu Roxy 17. února 2018.

Poutavé, jemné a nezaměnitelné melodie spojující žánry jako folk, indie, ale i reggae či electronicu a alternative rock – to jsou němečtí Milky Chance, kteří letos poprvé zavítají v rámci svého turné i do České republiky. S sebou přivezou zbrusu novou, v pořadí druhou, desku Blossom, vydanou v březnu 2017, se kterou se zastaví v Evropě i Spojených státech. Fanoušci se tak mohou těšit na nové hity jako Stay, Ego, Cocoon a další.

Původně duo Milky Chance vzniklo v roce 2012, tehdy v něm působili spolužáci Clemens Rehbein a Philipp Dausch. Rok poté Milky Chance vydali své debutové album Sadnecessary, obsahující skladby jako Down by the River nebo Stolen Dance, která obsadila první místa žebříčků po celém světě, Českou republiku nevyjímaje. České publikum si mohlo duo poprvé poslechnout v roce 2015 na pražském Overtone festivalu, nyní již čtyřčlenná kapela navštíví pražské Roxy poprvé v rámci svého samostatného turné. „Při nahrávání jsme byli zvyklí pracovat zvlášť s bicími a zvlášť se samply, které jsme vytvářeli např. dupáním nebo klepáním. Teď se soustředíme na to, že hrajeme ve čtyřech. Vždycky jsme chtěli být živá kapela. Z toho teď vycházíme,“ komentuje přibrání nových členů kapela.

Milky Chance zahrají v pražském klubu Roxy 17. února 2018. Lístky budou k dostání od 15. září.