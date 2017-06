Britští STOMP se vrací do Prahy. V Kongresovém centru vystoupí hned sedmkrát

Fenomenální britský taneční projekt STOMP se po šesti letech vrátí zpět do Prahy, aby opět potěšil fanoušky svým netradičním, byť velmi působivým uměním.

Pražské Kongresové centrum se tak může ve dnech od 16. do 21. ledna 2018 těšit hned na několik představení této formace, která přijíždí do Prahy se zbrusu novým programem. Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji v cenových relacích od 890 do 1 290 Kč.

Vůbec poprvé vystoupili STOMP již před 26 lety v britském Brightonu, Prahu navštívili naposledy v roce 2012. Skupina, která začínala s pouhými osmi členy, má nyní neuvěřitelných 40 vystupujících. Pod značkou STOMP totiž dnes najdete hned několik souborů, kteří jezdí se svým neobyčejným programem do celém světě.

A co je na nich vlastně tak zajímavého? Pro návštěvníky chystají taneční show ve strhujícím rytmu, který vystupující vytvářejí za pomoci věcí, s nimiž se setkáváme každý den v našich domácnostech - od popelnic a košťat, přes kuchyňské dřezy a zapalovače až po krabičky od sirek či obyčejné židle. Že se vám to zdá neuvěřitelné? V tom případě se nechte inspirovat a ponořte se do tohoto výjimečného představení.