Legenda elektroswingu Parov Stelar dorazí opět do České republiky! Své nové album představí v Brně

The Burning Spider. Tak se jmenuje nová studiová deska rakouské legendy elektroswingu - kapely Parov Stelar. Čerstvou nahrávku vyjede představit na stejnojmenné turné, během něhož opět nevynechá ani Českou republiku, kde má velmi silnou fanouškovskou základnu.

Jediný český koncert v rámci The Burning Spider Tour proběhne 20. října v Brně v pavilonu G1, který se kapele Parov Stelar podařilo před dvěma lety kompletně vyprodat. O rok později svůj triumf zopakovala v brněnském Pavilonu B. A na co se mohou těšit fanoušci letos? “Nebude to žádný koncert na dvě hodiny, ale půjde o velkou show s hosty. Začínáme ve 20 hodin a končí se ve 4 ráno,” láká pořadatel Dalin Vajčner.

Zakladatel Parov Stelar Marcus Füreder řekl, že novým albem otevírá tento průkopnický projekt novou kapitolu svého výzkumu zvuku, který je založený na samplech historické, většinou swingové hudby. Mnoho oblíbených věcí z původní tvorby zůstává, kapela se ale začíná daleko více přiklánět k blues a jazzu. S tím koresponduje i název desky The Burning Spider. “Je to metafora. Nehoří jen pavouk, ale celá síť. Symbolizuje to naši silnou vůli osvobodit se z pavoučí sítě očekávání a zároveň inspiraci ohněm kreativity,” vysvětluje Füreder.

Vstupenky jsou k zakoupení v internetovém předprodeji od 790 korun. Za 990 korun můžete zakoupit VIP lístek s přístupem na galerii. Připravené jsou ale rovněž speciální VIP Diamond vstupenky za 2 490 korun, v nichž je zahrnutý po celou dobu koncertu i raut.