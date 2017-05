Metaloví Dead By April se v září vrátí do Prahy i se zakládajícím zpěvákem

Švédská metalová formace Dead By April se v rámci turné zastaví 6. září v pražském klubu Futurum, kam přivezou své nové album World Collide i svého „staronového“ zpěváka Jimmieho Strimella.

Kapela kombinující zpěv, scream, elektroniku a klávesy přitom měla v České republice vystoupit již ke konci minulého roku, ze zdravotních důvodů však přerušila celé turné. Nový termín českého koncertu tak připadne až na 6. září. To však fanoušky nemusí vůbec mrzet – v dubnu tohoto roku totiž stihli Dead By April vydat jedno zbrusu nové album s názvem Worlds Collide, se kterým se představí i v klubu Futurum. Kromě v pořadí již čtvrtého studiového alba přiveze skupina i svého „staronového“ zpěváka Jimmie Strimella, který z formace odešel v roce 2013.

Dead By April vznikli v roce 2007 s jedinou myšlenkou – vymanit se ze škatulek a nenechat se svázat pravidly a hranicemi žánrů. Tato idea jim funguje již 10 let, což dokazují 4 studiově nahrané desky pod takovými labely jako Universal Music Group nebo EMI Music Publishing. Průlom v hudební kariéře nastal vydáním singlu Losing you, který se rázem stal hitem. Od té doby se kapela dělí o pódia s dalšími hudebními hvězdami jako Linkin Park, Avenged Sevenfold, Slipknot nebo Disturbed. Čeští fanoušci již měli možnost Dead By April slyšet v rámi plzeňského festivalu Rock For People Europe.

Vstupenky na koncert jsou k dostání od 22. května v síti GoOut.