Newyorští buskeři Lucky Chops se vrací do České republiky! O prázdninách potěší Brno

Ti, kdo nestihli vyprodaný pražský koncert kapely Lucky Chops, nemusí zoufat. Jen po pár měsících se totiž kapela vrátí zpět do České republiky. Tentokrát nebude ale jejím cílem hlavní město, ale vydá se do Brna.

Energické vystoupení, během něhož nezaznívá nic jiného než pozoun, saxofon, trubka, suzafon a bicí - to slibuje brněnský koncert buskerů z kapely Lucky Chops, který se uskuteční 2. srpna na Flédě. Mistři dechových nástrojů opět přivezou originálně pojaté cover verze známých hitů, mezi nimiž nechybí ty od Adele či Ariany Grande.

Do jihomoravské metropole zavítají Lucky Chops z rámci svého turné k novému EP Walter. To obsahuje mimo jiné i cover Helter Skelter od slavných Beatles. “Fanouškům, kteří nebyli na našem koncertě, jsme touhle nahrávkou chtěli přiblížit, jak zní naše show naživo,” vysvětluje pozounista Josh Holcomb, “žádné počítače. Prostě jsme šli do studia a hráli to, jako bychom byli na koncertě a vymáčkli ze sebe úplně všechno.”