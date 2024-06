Groove Brno: Big Funk Brass + Boban & Marko Marković Orkestar

Francouzská formace Big Funk Brass a balkánská dechovka Boban & Marko Marković Orkestar vystoupí 4. prosince v Brně v rámci festivalu Groove Brno.

Francouzská formace Big Funk Brass rozdává svou výbušnou energii už deset let – a letošní ročník festivalu Groove Brno nebude žádnou výjimkou. Syrový zvuk spojuje funk s hiphopem do originální směsi, která nenechá nikoho z posluchačů v klidu. Těšte se na strhující groovy i omamné improvizace.

Big Funk Brass mají za sebou tři alba i spolupráci s renomovanými žánrovými umělci, jako jsou Ben l’Oncle Soul, Gaël Faye nebo A State of Mind a do svých show dají vždy maximum. Je přitom jedno, zda hrají ve velkém koncertním sále nebo na ulici, v plném obsazení nebo akusticky. Pokaždé to je příval elektrizující energie.

Boban & Marko Marković Orkestar Balkánská dechovka na festivalu, který se specializuje na funky muziku? Abyste se nedivili! Groovy, které Boban & Marko Marković Orkestar přivezou, vás spolehlivě uhranou svým jedinečným jihoevropským šmrncem. Početný ansámbl, který ne nadarmo nosí označení „nejlepší srbská dechová kapela všech dob,“ navíc do Brna přiveze svůj modernější a funkovější repertoár.

Sestava muzikantů, která má nyní ve svém středu kromě otce zakladatele Bobana Markoviće také jeho syna Marka, neméně schopného muzikanta, se v mezinárodním kontextu proslavila díky jedinečným filmům režiséra Emira Kusturici. Markovićův orchestr dodal Kusturicovým filmům Underground a Arizona Dream naprosto jedinečnou zvukovou krajinu, která se na jejich úspěchu, samozřejmě vedle Kusturicovy unikátní magickorealistické vize, nepochybně podepsala.