Rolling Stones ohlásili rozsáhlé evropské turné, České republice se ale vyhnou

I když legendární Rolling Stones fungují již neuvěřitelných pětapadesát let, stále mají energie na rozdávání, což pravidelně ukazují i na koncertních pódiích. Na jaře minulého roku kapela odehrála beznadějně vyprodané turné, během kterého vystoupila například v Peru, Chile, Brazílii nebo Mexiku, nyní se pro změnu vrací do Evropy.

Zmiňované loňské América Latina Olé Tour 2016 patřilo k nejúspěšnějším v dějinách této britské rockové legendy, a tak není divu, že se kapela rozhodla i zaznamenat březnový koncert v Havaně. Poté odehrála ještě pětici koncertů v Americe a následně se plně věnovala finální práci na desce Blue & Lonesome, kterou vydala krátce před Vánoci.

V tomto týdnu Rolling Stones oznámili, že v průběhu září a října odehrají třináct koncertů v Evropě, které se uskuteční na těch největších stadionech. Celá tour s názvem STONES - NO FILTER odstartuje 9. září v Hamburku a kapelu zavede krom Německa například i do sousedního Rakouska, dále do Švýcarska, Itálie, Španělska nebo Francie. Právě v Paříži kapela odehraje 19. a 22. října dva poslední koncerty, a tak je velmi pravděpodobné, že právě tam vznikne materiál pro další koncertní záznam.

Předprodej vstupenek na turné, které se bohužel České republice vyhne, odstartuje 11. května a na návštěvníky koncertů bude čekat to nejlepší a nejpopulárnější, co Rollins Stones kdy natočili. Sama kapela v tiskové zprávě uvádí, že stoprocentně dojde na klasické hity v čele s Gimme Shelter, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Tumbling Dice nebo Brown Sugar.