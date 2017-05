Německá legenda Die Krupps zahraje v Praze. Doveze i zbrusu nový singl

Německá post-industriální kapela Die Krupps dorazí na začátku září do Prahy, aby zde odstartovala podzimní koncertní klubovou sezónu.

Kapela Die Krupps je součástí německé hudební scény od osmdesátých let minulého století, kdy ji založil frontman Jürgen Engler, hudebník, který má dodnes velmi silný vliv na elektronickou hudbu. Die Krupps nyní vyjíždí na své další turné, v rámci něhož se zastaví také v české metropoli. Koncert se uskuteční 7. září, kdy skupina vystoupí v pražském Lucerna Music Baru.

Die Krupps zaujali nejen německou hudební scénu svým odklonem od mainstreamového proudu, který v osmdesátých letech ovládal étery rádií. Ve své hudbě dali velký prostor thrashovým kytarám a stali se postupem času spolu s Nine Ich Nails a Ministry nejdůležitějším zdrojem inspirace v elektro-metalu.

Na svém kontě má formace již deset studiových alb, z nichž poslední vyšlo v roce 2015 s názvem V - Metal Machine Music. To navázalo na úspěch dvou předchozích nahrávek IV - Paradise Now a The Machinists of Joy. Kapela ale nyní připravuje zcela nové album, kterého by se měli fanoušci dočkat ještě tento rok. První singl má spatřit světlo světa již v létě. Návštěvníci pražského koncertu se tak jistě dočkají i na zbrusu nových hudebních kousků.

Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji i na pokladně Lucerna Music Baru za 450 korun. V den koncertu si pak zájemci připlatí ještě téměř o stokorunu více.