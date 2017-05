DJ Shadow se v září vrátí do Prahy

I když nás v České republice čeká napěchovaná letní sezóna, pořadatelské agentury již vytahují první trumfy týkající se letošního podzimu. Jednou z těch prvních potvrzených hvězd je DJ Shadow, který se k nám vrátí již ve druhé polovině září.

DJ Shadow je jedním z největších sběratelů hudby, jeho kolekce čítá přes šedesát tisíc vinylů. Asi i proto je znám především díky svému originálnímu stylu samplování. Ostatně jeho debut Endtroducing... z roku 1996 byl jako první nahrávka na světě složen výhradně z nich. To dokládá i zápis této desky do Guinessovy knihy rekordů.

Přestože se na dalších albech od svého prvotního stylu odklonil, i nadále zůstal věrný vintage sampleru AKAI MPC60, na kterém složil i velkou část své poslední desky The Mountain Will Fall, která vyšla v červnu minulého roku. O svém vztahu k vintage krabičkám se DJ Shadow rozpovídal v knize Behind The Beat, kam byl zařazen mezi legendy jako J Dilla, Madlib nebo DJ Premier.

Jeho aktuální turné, se kterým zavítá 20. září 2017 do klubu Roxy, se váže k loňské, v pořadí páté studiové desce The Mountain Will Fall. Ta byla přijata vřele nejen fanoušky, ale i odbornou kritikou a v rádiích ji velmi slušně prezentoval singl Nobody Speak. Pokud si nechcete nechat tuto show ujít, připravte si 690 Kč a hlídejte si desátou hodinu 27. dubna, kdy započne předprodej.