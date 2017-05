Fatboy Slim se představí v Ostravě. Bude ozdobou festivalu Beats For Love

I letošní léto bude patřit mnoha tanečním festivalům, které se po celé České republice uskuteční. Jedním z těch neočekávanějších je dozajista Beats For Love, který svůj letošní line-up doposud stavěl na takových jménech jako Sigala, Wilkinson, Richard Durand nebo Tom Staar. Nyní přibyl další umělec, který celý festival posouvá opět o laťku výš - Fatboy Slim.

Světová taneční legenda z Brightonu patří společně s The Prodigy a The Chemical Brothers k nejzásadnějším průkopníkům a zakladatelům taneční hudby. Norman Cook aka Fatboy Slim je tvůrcem hitů jako Praise You, Right Here Right Now, Gangster Trippin nebo The Rockafeller Skank a v rámci DJské scény patří k opravdovým legendám. Jeho klip k singlu Praise You vyhrál tři a k Weapon of Choice dokonce čtyři ceny na MTV Video Music Awards a sám DJ obdržel Ivor Novello Awards za celoživotní přínos hudbě.

Fatboy Slim se v České republice představil naposledy před pěti lety, tehdy byl headlinerem Open Air festivalu na letiště v Panenském Týnci. Tentokrát bude opět hlavní hvězdou - patřit mu bude hlavní stage hned prvního večera čtyřdenního festivalu, který se uskuteční od 5. do 8. července v Ostravě. Hostit ho bude tamější průmyslový areál v Dolních Vítkovicích, kde se během čtyř dnů představí desítky DJů, producentů a hudebních projektů.

Vstupenky na celý festival seženete aktuálně za cenu 529 Kč, přikoupit si můžete i místa na parkování či ubytování v kempu. Pro náročnější jsou samozřejmě k dispozici i VIP permanentky na celý festival, za které zaplatíte 2 049 Kč.