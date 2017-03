Před ZZ Top v Plzni zahrají The Red Devils

Již 19. července se do České republiky vrátí legendární kapela ZZ Top. Trojice vousáčů ale do Plzně, kde tentokrát vystoupí, nepřijede sama. Přiveze si s sebou i speciálního hosta, kterým bude seskupení The Red Devils.

The Red Devils je americká blues-rocková formace z Los Angeles, která byla činná od roku 1988 do roku 1994. The Red Devils vydali v roce 1992 jedno živé album s názvem King King a o dva roky později EP pojmenované Blackwater Roll. Během své aktivní činnosti spolupracovali a nahrávali i se slavnějšími kolegy, mimo jiné Mickem Jaggerem a Johnnym Cashem.

Letos uplyne již pětadvacet let od vydání jejich debutové živé nahrávky, která byla pojmenována po klubu King King, kde kapela často vystupovala. Deska byla nahrána během několika pondělních nočních vystoupení v roce 1991 a produkoval ji Rick Rubin. V rámci tohoto výročí se The Red Devils vrací do Evropy v sestavě, kterou tvoří Bill Bateman, Pauls Size, Jonny Ray a Mike Flanigin. Za mikrofon se postaví holandský bluesman Big Pete.

Dodejme, že ZZ Top a The Red Devils se 19. července představí v plzeňské Home Monitoring Aréně. Vstupenky na tuto show seženete za cenu 690 Kč (stání) a 890 Kč (sezení).