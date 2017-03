Enfant terrible amerického rapu Riff Raff navštíví v květnu Prahu

Horst Simco, Jody HiGHROLLER, MTV RiFF RaFF nebo jednoduše Riff Raff – pod všemi těmito jmény se skrývá skandálně senzační texaský rapper, který 29. května do pražského Lucerna Music Baru přiveze pořádnou dávku svých hitů.

Na hip-hopové scéně se tento rodák z texaského Houstonu pohybuje již 12 let, nejprve jako člen tria Three Loco. Později se pustil na samostatnou dráhu, kde v roce 2012 vydal na vlastní náklady své první nezávislé album s názvem The Golden Alien. Svého plnohodnotného debutového studiového alba se dočkal o dva roky později, kdy Neon Icon vydal ve spolupráci s Mad Decent. Jeho druhé a zatím poslední album Peach Panther spatřilo světlo světa minulý rok a hned obsadilo třetí pozici v žebříčku US Top R&B/Hip-Hop Albums časopisu Billboard.

Během své kariéry spolupracoval s mnoha hudebními hvězdami a producenty jako Simon Rex, Diplo, Harry Fraud, Action Bronson, Skrillex, Usher, Gucci Mane a další, pracoval také pod labelem S.O.S. Money Gang Inc. patřící Soulja Boyovi. Mezi jeho nejznámější singly patří například Dolce & Gabbana, který má na YouTube přes 16 milionů zhlédnutí, nebo TiP TOE WiNG iN MY JAWWDiNZ, kterou vidělo již 13 milionů lidí.

Riff Raff přijede oslnit Prahu 29. května, kde bude hrát v pražském Lucerna Music Baru.