Do Prahy zamíří The Dead Daisies. Představí nového kytaristu

Do České republiky se letos vrací mnoho hudební rockových legend. Kromě slavných Kiss, Guns N’ Roses či kapely Rammstein se k nám chystají také “mrtvé sedmikrásky - skupina The Dead Daisies. Ty vystoupí 29. června v Lucerna Music Baru.

Ač australsko-americká kapela The Dead Daisies funguje teprve od roku 2012, její členové nejsou v rockovém žánru žádnými nováčky. Na svých kontech mají spolupráci s takovými hvězdami, jako jsou kapely Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, Bad Company, INXS, Judas Priest, The Rolling Stones, zmiňovaní KISS či formace ZZ Top, která dojede letos zahrát do Plzně.

Na svém kontě má skupina tři studiová alba. Svůj debut s názvem The Dead Daisies vydala v roce 2013. O dvě léta později následovala deska Revolución, po necelém roce pak poslední nahrávka Make Some Noise. Právě tu přijedou představit živě také českému publiku. Koncert se uskuteční v rámci turné Live&Louder, během něhož objedou sedmikrásky také Německo, Rakousko, Švýcarskou, Dánsko, Francii a další evropské země. Na koncertech představí novou posilu - kytaristu Douga Aldriche. Vstupenky na koncert je možné zakoupit v internetovém předprodeji za cenu 690 korun.