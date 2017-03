The Afghan Whigs vydávají v květnu novou desku. Představit ji dojedou i do Prahy

Americká rocková kapela The Afghan Whigs vydává v květnu nové album In Spades. A živě ho přijede představit také do České republiky, kde vystoupí s čerstvým materiálem 5. srpna v Lucerna Music Baru.

Nové album, na němž se objeví i píseň Oriole, zaujme fanoušky nejen svou mystickou vnitřní logikou, ale i uměleckým ztvárněním obalu. “Je to strašidelná deska,” představuje novinku frontman kapely Greg Dulli, “líbí se mi, jak je to celé tajemné. Není to samo o sobě koncepční album, ale když jsem to poskládal dohromady, objevil se mi oblouk a tak jsem se nechal vést. Pro mě to je deska o paměti, zejména o tom, jak rychle se spájí život a paměť.”

Kapela prý vdechla chystané desce stejné kouzlo, jako se jí to povedlo u doposud posledního alba Do To the Beast, kterým se vrátila na hudební scénu po dlouhých šestnácti letech. Polovinu z deseti písniček alba In Spades nahrála skupina během jednoho týdne ve studiu v New Orleans chvíli poté, co ukončili své turné v roce 2015.

Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za 590 korun. Pro ty největší fanoušky připravila kapela i speciální sérii 25 vstupenek za 3 140 korun. Ty jim umožní účast na zvukovce, setkání s kapelou a dostanou i upomínkový předmět. Spolu s The Afghan Whigs se na koncertě představí i anglický písničkář, hudebník a producent Ed Harcourt.