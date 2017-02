The Pigeon Detectives přijedou pátrat do Prahy

Svatý grál indie rocku budou hledat v pražské Chapeau Rouge 24. března.

Pětičlenná indie kapela z anglického Leedsu se na hudební scéně pohybuje již 13 let. Za tu dobu stihl tento rockový kvintet ve složení zpěváka Matta Bowmana, kytaristů Olivera Maina a Ryana Wilsona, basáka Davea Besta a bubeníka Jimmiho Naylora vydat deset singlů a pět studiových alb. Poslední album s názvem Broken Glances bylo vydáno 24. února 2017 a Pigeon Detectives se nejen s ním pochlubí v březnu v Praze.

Již vydáním své debutové desky Wait For Me z roku 2007 bylo jisté, že se „Holubí Detektivové“ vydali na správnou cestu. Jejich perfektně chytlavé kytarové linky, energické melodie a úderné refrény totiž dělají z Pigeon Detectives kapelu, která se zkrátka jen tak neoposlouchá. Ať už jde o jejich svižné a jednoduché texty v začátcích nebo jejich ustálenější a hudebně propracovanější melodie posledního alba, je jisté, že se má Praha na co těšit.

Lístky jsou v prodeji na fource.cz, GoOut.cz a v síti Ticketpro.

Foto: www.fource.cz