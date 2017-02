Two Door Cinema Club se vrací do České republiky s novou deskou

Irští Two Door Cinema Club dorazí již příští týden do České republiky! Vůbec první koncert odehráli v Praze v roce 2013 a hned zaznamenali obrovský úspěch. Koncert byl vyprodaný již měsíc před svým konáním. Nyní se kapela vrací, aby fanouškům živě představila nové album Gameshow, které vyšlo v říjnu minulého roku.

Novou desku vydali populární Two Door Cinema Club dlouhé čtyři roky po svém posledním počinu Beacon. Pilotní singl z nové, v pořadí již čtvrté studiové desky pojmenovali Are You Ready? (Wreck) a zveřejnili již v červnu. Mezi fanoušky zavládlo nadšení a nemohli se dočkat slíbeného nového alba.

Two Door Cinema Club na sebe nejprve upozorňovali především prostřednictvím svého MySpace profilu, kde neustále strmě narůstal počet jejich fanoušků. Když v roce 2010 vydala kapela, jejíž jméno je zkomolenina jejího oblíbeného kina Tudor Cinema, své debutové album Tourist History, okamžitě se setkala s velmi pozitivními ohlasy. Získali za ní i prestižní irskou Choice Music Prize za nejlepší album. Všechny peníze, které díky tomuto ocenění utržila, věnovala na charitu.

Pražský koncert Two Door Cinema Club se uskuteční ve středu 22. února v Kongresovém centru. Vstupenky jsou stále k zakoupení v internetovém předprodeji za 880 korun. Na místě pak zájemci zaplatí 950 korun.