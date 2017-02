Twenty One Pilots získali svou první Grammy. Došli si pro ni jen v trenkách

Skladba Stressed Out ovlivnila před rokem velmi zásadně kariéru americké hudební skupiny Twenty One Pilots. Na Youtube si pustilo videoklip k ní již více než 850 milionů fanoušků, nyní svůj úspěch završila prestižní cenou Grammy. Tu si populární duo převzalo z rukou Nicka Jonase jen v trenkách.

Megahit Stressed Out byl oceněn jako nejlepší popový skupinový výkon. Twenty One Pilots tak porazili Rihannu s Drakem, Siu se Seanem Paulem, Lukase Grahama i kapelu The Chainsmokers se zpěvačkou Halsey. Když Nick Jonas oznámil jméno vítězů, celý sál překvapeně koukal, co se děje. Předtím, než dvojice vyrazila směrem k pódiu, kde už na ně čekal jejich první zlatý gramofonek, stáhla si kalhoty a dál pokračovala jen v trenkách. Saka a košile si hudebníci nechali.

Po přebrání ceny pak vysvětlili, že kdysi sledovali Grammy společně jen ve spodním prádle a domluvili se, že pokud někdy vyhrají toto prestižní ocenění, přeberou si ho právě takto. Snažili se tak vyvrátit pochybnosti, že využili přímého přenosu, aby si získali pozornost diváků i médií. “Prostě to ukazuje, že může každý a všude udělat cokoliv,” vysvětlil zpěvák Tyler Joseph.

Svou stoupající popularitu předvedli Twenty One Pilots také v České republice. V únoru minulého roku zde odehrála kapela vyprodané vystoupení v malém Lucerna Music Baru. O několik měsíců později již duněly bubny Joshe Duna natřískanou Tipsport arénou. Fanouškům představovali především své nejnovější album Blurryface, z něhož pochází vyznamenaní song.

Foto: Kevork Djansezian / Getty Images