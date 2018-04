Za spotřebič vstup zdarma do zlínské Zoo

V rámci oslav Dne Země v neděli 22. dubna opět připravujeme oblíbenou akci Za starý spotřebič volná dětská vstupenka do zoo. Stačí odevzdat jakýkoliv nepotřebný spotřebič (včetně velkých elektrospotřebičů) ve stánku u hlavního vstupu do zoo a volná dětská vstupenka pro tento den je Vaše! Tato akce již tradičně probíhá ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN.

Každý, kdo přinese do zoo vysloužilý elektrospotřebič, obdrží pro tento den dětskou vstupenku zdarma. U stánku ELEKTROWINu se navíc děti i dospělí dozví, jak správně zacházet s vysloužilým elektrozařízením, aby neohrožovalo životní prostředí. Akce „S vysloužilci do zoo“ u nás probíhá již pojedenácté. Jejím cílem je především připomenout, že nefunkční spotřebiče nepatří do popelnice nebo na černé skládky.

Stánek Elektrowinu i sběrný kontejner budou k dispozici u hlavního vstupu do zoo v neděli 22. dubna v době od 9.00 do 16.00 hod.

Volná dětská vstupenka platí pouze v uvedený den a pro vstup dítěte, nelze ji odečítat od ceny dospělé vstupenky.