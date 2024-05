Valašsko-Polanský Festiválek deskových her je největší událost svého druhu v širokém okolí. Již pár let se první srpnový víkend ve Valašské Polanke otevírá brána do světa her a zábavy.

Valašsko-Polanský Festiválek se vryl do paměti nejen jako významná událost v deskoherním kalendáři, ale i jako nepřehlédnutelná akce pro všechny nadšence z celé České republiky. S více než 500 nadšenými návštěvníky se tento festival stal nezbytnou zastávkou pro všechny milovníky her a zábavy.

Na festiválku najdete široký výběr více než sta druhů deskových her, přičemž organizátoři vám rádi pomůžou s vysvětlením her, protože že ne všichni návštěvníci jsou znalí pravidel. S ochotnými instruktory a průvodci se nováčci snadno seznámí s pravidly a mohou se ponořit do světa deskových her.

Ale festiválek není pouze o deskových hrách – nabízí i pohybové hry, aktivity pro nejmenší, vypravěčské hry na hrdiny, venkovní hřiště, taneční hry, a dokonce i zážitkovou virtuální realitu. Pro malé děti je přichystán dětský koutek a animační program.

Festiválek se snaží oslovit všechny věkové skupiny. Pro děti jsou připraveny speciální aktivity a hry, zatímco dospělí mohou vyzkoušet své znalosti vědomostními kvízy nebo se zapojit do turnajů o hodnotné ceny.

Valašsko-Polanský Festiválek deskových her je skvělou příležitostí pro setkávání se s přáteli, objevování nových her a zábavy a prožití nezapomenutelného víkendu plného radosti a smíchu.

Vstupné dobrovolné.