The Backwards - The Beatles ´66 Tour

THE BACKWARDS (SK)

The Beatles ´66 Tour

Pozor, pozor! Festival VALAŠSKÉ DIVADELNÍ LÉTO slaví své 21. narozeniny a jako koncertní bonbónek jsme si pro vás připravili vystoupení jedinečných a světově uznávaných slovenských „beatlesáků“ THE BACKWARDS.

Kapela THE BACKWARDS přichází s aktuálním programem THE BEATLES ´66 TOUR, který mapuje poslední období koncertování legendárních The Beatles. Těšit se můžete na působivý výlet do hudební historie, na nové skladby v repertoáru The Backwards i novou kostýmní a světelnou výpravu.

Na koncertě zazní kromě jiných, největších Beatles hitů také skladby: Michelle, Girl, Norwegian Wood, Yellow Submarine, Ob-La-Di, Ob-La-Da, Nowhere Man, Rock and Roll Music...

Úspěch bandu, který je bezesporu jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě odstartovalo dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu v New Yorku v letech 1998 a 2003. Známými se stali také díky účinkování v hudebně – zábavných pořadech všech našich i slovenských televizí. Kromě mnoha turné po USA, pravidelného koncertování v Čechách a na Slovensku, kapela hrála také po celé Evropě, a dokonce i v africké Keni. Kapela koncertovala i v Liverpoolu ve slavném Cavern clubu, kolébce Beatles.

The Backwards nemají pouze dokonale vypracovaný zvuk, ale dbají také na image, stage look, souhru a produkci. Pro znalce a muzikanty je také nesmírně přitažlivý fakt, že kapela pro co nejvěrnější zvuk používá stejnou hudební aparaturu a modely hudebních nástrojů kvalitních značek jako Vox, Rickenbacker, Gretsch, Höfner, Ludwig atd.

Složení kapely:

John Lennon – Dalibor Štroncer

Paul McCartney – Miroslav Džunko

George Harrison – František Suchanský

Ringo Starr – Daniel Škorvaga

Koncert se uskuteční v úterý 30. 7. 2024 od 20:00 hodin v amfiteátru Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Vstupenky na toto jedinečné vystoupení jsou k dostání v místních informačních centrech

(Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Frenštát pod Radhoštěm) a v síti www.ticketstream.cz, www.pragokoncert.com.

Více info na www.valasskedivadelnileto.cza na oficiálním FB festivalu.