Dny otevřených sportovišť

Třetí ročník Dnů otevřených sportovišť je tady! Zlíňanům otevře své brány řada místních klubů i organizací. Nabídnou dospělým i dětem zcela zdarma spoustu tradičních, ale i netradičních sportů, které si vyzkouší pod dohledem profesionálů. Akce se uskuteční 19. a 20. dubna ve vybraných časech na zlínských sportovištích, veřejných prostranstvích a ve sportovních halách.

Vstup na všechny části akce bude zdarma. Více informací a podrobný program postupně zveřejňujeme na www.kulturazlin.cz.

Aktuálně zapojená sportoviště:

Baseball Club Cobblers Zlín, z.s.

Cobblers Zlín je baseballový klub nejen pro odvážné děti a mládež. Baseball je týmový sport, ve kterém se proti sobě postaví devět a devět hráčů s cílem odpálit balonek co nejdále. Jeden tým útočí a druhý tým zase brání a snaží se dostat míček na metu dříve, než na ni doběhne pálkař. Když pálkař přeběhne všechny 4 mety, dává gól. Návštěvníci se mohou těšit na profesionální baseballový trenažér, kde si vyzkouší odpálit míček v pálkařském tunelu a zažijí tak na chvíli atmosféru rychlosti a síly nadhozu v cca 110 km rychlosti. Dále si návštěvníci vyzkouší přesnost a rychlost svého hodu pomocí rychlostního radaru.

Otevřené sportoviště: 19.04. (16.00–19.00) a 20.04. (14.00–19.00), Stadion Mládeže Zlín – Hradská 854

dp Lukostřelba Zlín

Sportovní klub dp Lukostřelba Zlín je výkonnostním i volnočasovým garantem zajišťujícím soustavnou a systematickou činnost dětí a mládeže v 3D lukostřelbě. Sídlí na kopci na Růmech, těsně pod lesem, v blízkosti sadu. Členská základna čítá více než 80 členů, díky čemuž jde o největší moravský klub. Členové klubu trénují na pěti sektorech, v šesti tréninkových skupinách ve dvou městech Zlínského kraje a reprezentují Českou republiku na mezinárodních soutěžích v kategorii děti, junioři a dospělí. Návštěvníci si mohou vyzkoušet lukostřelbu a podívat se na trénink závodníků (děti, junioři i dospělí). Na místě bude také Tomáš Rožnovský, který na ME v Itálli v roce 2023 vytvořil český rekord s průměrem 9,4 na šíp pro Českou 3D Lukostřelbu. Byl oceněn na galavečeru Českého lukostřeleckého svazu jako 3D lukostřelec roku 2023. TOP TEN Sportovec města Zlín 2023. Několikanásobný Mistr ČR Č3DL. Uřadující MČR ČLS WA 2023.

Otevřené sportoviště: 19.04. (14.00–19.00), provozovna na Růmech

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín

DDM ASTRA je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. V tomto školním roce nabízí 60 sportovních kroužků pro děti a mládež. Svoje aktivity uskutečňuje na území města Zlína a v jeho blízkém okolí. Orientuje se na pravidelnou zájmovou činnost, nabídku příležitostných a spontánních aktivit, na poskytování odborné pomoci školám a školským zařízením, rozšiřuje a podporuje vzdělávací oblasti školního vzdělávacího programu mateřských, základních i středních škol v rámci projektových dnů a výukových programů a spolupracuje s jinými subjekty ve městě. V období školních prázdnin uskutečňuje na 30 táborů. Návštěvníky čeká různorodý program: badminton, sebeobrana, stolní tenis, tenis, teqball, miniflorbal, šipky i další sporty.

Otevřené sportoviště: 19.04. (15.00–19.00), tenisová hala Vršava

FC Zlín

Fotbalový klub s více než stoletou tradicí a rokem založení 1919 hraje nejvyšší soutěž. Největším úspěchem klubu je zisk českého poháru a česko-slovenského superpoháru v roce 2017 a poté účast v základní skupině UEFA Evropské ligy. V den koná budou připraveny fotbalové, míčové a dovednostní soutěže, minizápas mezi dětmi, soutěže o vstupenky na ligové utkání, dárky ze žlutomodrého fanshopu pro každého účastníka a spousta další zábavy.

Otevřené sportoviště: 20.04. (10.00–12.00), Fotbalový areál Vlastislava Marečka na Vršavě (Sokolská 4989)

Florbalový klub Zlín Lions

Florbal je poměrně mladý, dynamický a rychle se rozvíjející sport, který nabírá na stále větší popularitě. Florbalový klub Zlín Lions byl založen v roce 2014 a během této doby se stal největším florbalovým klubem ve Zlínském kraji. Členská základna čítá několik stovek mladých hráčů a hráček, kteří trénují již od 5 let. Lekce se uskuteční v tělocvičně Střední průmyslové školy ve Zlíně, která se dá označit jako domácí hala klubu. Florbalový klub Zlín Lions zde hraje všechna domácí utkání a turnaje od nejmladší přípravky až po mužský A-tým. Během Dnů otevřených sportovišť budou připraveny nejrůznější slalomové dráhy, zábavné florbalové hry a cvičení a spousta dalšího. Otevřená lekce proběhne pod taktovkou trenéra florbalového klubu Zlín Lions Matěje Koňaříka. V roce 2014 vybojoval s týmem Vítkovic titul mistrů České republiky. Vyzkoušel si také zahraniční angažmá ve Švýcarsku a v roce 2017 se umístil na druhém místě v projektu Díky, trenére, který oceňuje nejlepší mládežnické trenéry.

Otevřené sportoviště: 20.04. (10.00–10.45, 11.00–11.45, 13.00–13.45), tělocvična Střední průmyslové školy ve Zlíně

Golf Club Lázně Kostelec u Zlína

Golfový klub, který je součásti resortu Spa & Golf resort Hotel Lázně Kostelec nabízí hráčům golfové služby s celoročním provozem. Hráči mohou využívat kvalitní devítijamkové znormované hřiště, tříjamkovou akademii pro začínající golfisty, venkovní cvičné plochy, cvičnou louku s 15 odpališti a také tréninkovou halu – Indoor golf. Velkou pozornost věnuje klub také práci s mládeží, pro kterou organizuje golfové kurzy během školního roku a letní příměstské golfové tábory. Zájemcům o golf budou k dispozici plně kvalifikovaní golfoví trenéři. Možnost zapůjčení golfových holí a míčků zdarma.

Otevřené sportoviště: 20.04.(09.00–16.00), golfové hřiště Kostelec

Gymnastika Zlín

Spolek Gymnastika Zlín působí od roku 2017 v plně vybavené gymnastické multifunkční hale na Rybníkách, díky čemu je schopen zabezpečit každoročně více jak 600 sportujících gymnastů a parkouristů bez ohledu na pohlaví či věk. Nabízí tréninky pro děti od 4 let až po dospělé. Aktuální nabídku všech kurzů naleznete na eshopu spolku stejně jako nabídku pro akci Den otevřených sportovišť 2024. Díky velké členské základně se spolek Gymnastika Zlín řadí dlouhodobě mezi největší sportovní spolky v rámci města Zlína. Výkonnostní sportovci a sportovkyně působící ve spolku Gymnastika Zlín se pravidelně umisťují na předních místech závodů v rámci České republiky organizovaných pod Českou gymnastickou federací. Naši závodníci a závodnice však reprezentují spolek Gymnastika Zlín i na mezinárodní scéně ve sportovní gymnastice i parkouru.

Otevřené sportoviště: 20.04. (přesné časy lekcí na eshop.gymnastikazlin.cz, nutné přihlášení), Nábřeží 3754

Handball club Zlín

Házená patří neodmyslitelně do rodiny sportů ve Zlíně a to již od roku 1921, kdy byl položen základ k dnešnímu házenkářskému klubu, který jako jeden z mála vydržel až do současné doby jako dvousložkový (mužská i ženská družstva). Od založení klubu vznikala družstva napříč všemi mládežnickými kategoriemi a dnes se může pyšnit pyramidou družstev, která je zakončená úspěšnými družstvy mužů a žen. Klub se může pyšnit především úspěšnou přípravou a dodáváním hráčů a hráček pro mládežnickou i seniorskou reprezentaci. Pokud se budete chtít zúčastnit otevřeného tréninku, nezapomeňte si vzít sálovou/halovou obuv a sportovní oblečení.

Otevřené sportoviště:

19.04. (17.30–19.00: otevřený trénink žen, 19.00–20.00: otevřený trénink mužů), Sportovní hala Datart

19.04. (14.30–17.00: otevřený trénink mladší žačky + žáci, 17.00–18.30: otevřený trénink starší žačky, 18.30–20.00: otevřený trénink mladší dorostenci), tělocvična SPŠ Zlín (vchod z ulice Kotěrova)

20.04. (mistrovská utkání 09.30: mladší žačky A - Napajedla, 12.30: mladší žačky A - Kunovice, 14.00: starší dorostenci - Plzeň, 16.00: mladší dorostenci - Žeravice, 18.00: muži - Vršovice), Sportovní hala Datart

Inline Piráti Zlín

Inline bruslení přispívá k fyzické a mentální rovnováze, pomáhá spalovat kalorie, vytvarovat svaly, posílit srdce, zbavit se stresu a vyčistit hlavu. Je jednou z mála cenově dostupných aktivit, která je zábavná, zdraví prospěšná a vhodná pro všechny věkové kategorie. Pravidelný pohyb je důležitý pro zdraví dětí i dospělých stejně jako společně strávené okamžiky. Proto učí malé i velké od prvních krůčků získat větší stabilitu a jistotu na bruslích, aby se tento krásný sport mohl stát součástí rodinných pohybových aktivit. Co si vzít s sebou: pohodlné oblečení, brusle, chrániče, přilbu a pití.

Otevřené sportoviště: 20.04. (10.00–11.00 začátečníci, 11.00–12.00 lekce pro pokročilé, trénink freestyle prvků), tělocvična 11. ZŠ Malenovice – Tř. Svobody 868

Klub Taekwondo WTF Zlín

Zlínský klub taekwondo je oddílem s více než dvacetiletou historií a dál se snaží vychovávat nadějné sportovce, kteří mohou reprezentovat zlínský region na národní i mezinárodní úrovni. Rovněž je centrem „Sportovního centra mládeže“ pro celou Moravu, tedy organizuje trenérské semináře, sportovní tréninky a podílí se na rozvoji taekwonda ve větší míře. Tréninky tohoto olympijského sportu probíhají třikrát týdně v sokolovně Prštné a zaměřují se nejen na všestranný rozvoj, ale také na dodržování disciplíny a rozvíjení morálních hodnot. Klub se podílí na soutěžích sportovního zápasu (kyorugi) Českého svazu taekwondo pořádáním mezinárodního turnaje Zlín Open. Rok 2023 klubu přinesl ocenění nejúspěšnějších sportovců Českého svazu taekwondo ve sportovním zápase, jednalo se o Kyryho Konshyna a Patrika Lutonského. Zároveň klub obdržel třetí místo v týmové soutěži. Během Dnů otevřených sportovišť si mohou zájemci vyzkoušet pohybové aktivity pro rozvoj všestrannosti, nácvik technik taekwondo – na lapy, pytel, do Boba, přerážení desek nebo zjistit, jak funguje elektrický systém v rámci soutěží.

Otevřené sportoviště: 19.04. (17.00–18.00), Sokolovna Prštné (vchod přes branku)

KST Zlín

Sportoviště je zrekonstruovaná hala, ve které se nachází 5 pingpongových stolů. Klub se snaží o podporu tohoto sportu již od od 5 let. K dispozici bude robot (vystřelovač míčků) s trenérem a pět stolů na hraní. Přinést si můžete vlastní pálku, ale přímo na místě budou také k zapůjčení.

Otevřené sportoviště: 20.04. (09.00–12.00), Podvesná XV, 760 01 Zlín

Kuželkářský club Zlín

Věk nerozhoduje. Kuželky jsou sport na celý život. Dají se hrát od 8 let věku až do toho důchodového. Začít se dá kdykoliv a hrát tak může doslova celá rodina. Kuželky se dají hrát na jakékoliv výkonnostní úrovni. Existují turnaje pro amatéry, ligové soutěže, ale i mistrovství světa a mezinárodní poháry. Kuželkářky a kuželkáři jsou jedna velká rodina. Díky tomuto krásnému sportu můžete získat spoustu nových přátel a známých nejen u nás, ale i v zahraničí. Přijďte si vyzkoušet hru kuželek pod dohledem trenérky, příp. ligových hráčů. Sportovní obuv s bílou podrážkou nutná!

Otevřené sportoviště: 19.04. (15.00–18.00, ukázka tréninku mládeže, možnost vyzkoušet si hru), 20.04. (09.00–13.00, možnost vyzkoušet si hru, od 10.00 ukázka utkání mládeže ve sprintu, zkrácená hra), Tyršovo nábřeží 71, Zlín (jižní tribuna fotbalového stadionu, vstup 50 m za pizzerií u Máců)

Rugby Club Zlín

Rugby je sport úplně pro každého. Snoubí se v něm rychlost, síla, vytrvalost, obratnost, představivost a fair play a jeho nedílnou součástí jsou hodnoty jako čestnost, disciplína, nadšení, soudržnost a respekt. Není to jen sport – je to styl života. Rugby Club Zlín zve na otevřený trénink, kde si vyzkoušíte jednotlivé prvky rugby jako je přihrávka, skládka nebo kop na háčko a další. Přijít může kdokoliv – ať jsi holka nebo kluk, malý, hubený, silný nebo vysoký – rugby je sport pro každého! Otevřený trénink je určen pro zájemce od 5 let, horní věková hranice omezena není, nabíráme nové hráče do všech kategorií včetně Mužů. Věnovat se vám budou kluboví trenéři i aktivní hráči. Rugby je hra pro odvážná srdce, přijď si jej vyzkoušet i ty!

Otevřené sportoviště: 19.04. (16.00–18.00, ukázka tréninku), travnatá plocha na Stadionu Mládeže Zlín – Hradská 854, 20.04. (14.00, domácí utkání Mužů s klubem Slávia Praha), Stadionu Mládeže Zlín – Hradská 854

Sad Gym Zlín

Sad Gym je oddíl zaměřený na bojové sporty MuayThai a MMA. Jedná se o bojové umění s velkou historií a tradicí, převážně v Thajsku, jak tomu napovídá již samotný název. Tohle bojové umění je vhodné pro chlapce i dívky všech věkových kategorií na jakékoliv úrovni. Ať už pro zlepšení fyzické kondice a rozvoj sportovních dovedností, nebo pro nadšence s cílem stát se zápasníkem. Každý jednou začíná a nikdo se nemusí bát přijít si vyzkoušet krásu, dřinu a pokoru bojového umění. Na začátku je potřeba si osvojit základní techniky a princip tohoto sportu.

Otevřené sportoviště: 20.04. (09.00–10.00, Muay Thai, MMA), Sad Gym – Malenovice I.Veselkové 984 (prosíme všechny zájemce o příchod v 09.00)

Sky Gym Zlín

Sportcentrum Sky Gym ve Zlíně na Jižních Svazích nabízí širokou škálu pohybových aktivit pro děti, dospělé i seniory. Vybrat si můžete podle svého cíle a fyzické zdatnosti. Vyzkoušejte si plnohodnotný trénink dle své preference zdarma! Vybrat si můžete: OCR & Ninja training, Power Yogu, Pole Dance, Aerial Hoop.

Otevřené sportoviště:

19.04. (18.30–19.30: OCR & Ninja - Lukáš Foltýn registrace: +QR kód odkazující sem), (18.30–19.30 Power Yoga - Marianna Bartusková registrace: +QR kód odkazující sem), Sky Gym Zlín - Křiby 4718

20.04. (16.00–17.00 Pole Dance - Zuzana Pavelková registrace: +QR kód odkazující sem), 17.15–18.15 Aerial Hoop - Zuzana Pavelková registrace: +QR kód odkazující sem), Sky Gym Zlín - Křiby 4718

Sportovní klub orientačního běhu Zlín

Zlínský klub orientačního běhu je tradičním zlínským sportovním oddílem, který vychoval mnoho vynikajících závodníků, trenérů i pořadatelů. Pravidelně pořádaný závod Pohár města Zlína letos bude mít již 75. ročník. Celkem klub registruje cca 200 členů všech věkových kategorií a pravidelně se věnuje dětem již od 8 let. Klub organizuje tréninky třikrát týdně a o víkendech se účastní závodů po celé republice. Během letních prázdnin pořádá oblíbený dětský letní tábor v Českém ráji i příměstský tábor v okolí Zlína. Pro účastníky bude připraveno několik tréninkových tratí v blízkém okolí náměstí TGM a Růmy. Všichni si mohou zkusit najít pár kontrol s pomocí mapy a buzoly pod vedením zkušených trenérů. Možná bude na místě i bývalý český reprezentant Michal Smola, jeden z historicky nejlepších českých orientačních běžců, který vybojoval 6 titulů mistra světa na juniorských a akademických MS, mezi dospělými na mistrovství světa získal 2. místo na krátké trati a 4. místo na klasické trati. V roce 2010 získal hlavní cenu českého klubu fair play za hrdinský čin z mistrovství světa, kdy spolu s francouzským a norským běžcem zachránili život švédskému závodníkovi.

Otevřené sportoviště: 19.04. (15.30–17.00), Hradská 854, Zlín – nová klubovna SKOB Zlín v areálu Stadionu mládeže, vedle budovy Rugby

Sportovní klub P+K Zlín

Sportovní klub P+K Zlín je především klubem aerobickým, ale nově bude lekce rozšiřovat o všestranný pohybový rozvoj (základy atletiky, gymnastiky pohybových her) a fyzio cvičení pro děti. Má jak závodní, tak nezávodní skupinky. Děti chodí buď jedenkrát až dvakrát týdně a sportují pro radost, nebo třikrát až čtyřikrát týdně a účastnit se závodů. V současné době v klubu trénuje kolem 90 dětí ve věku od 3 do 20 let. Z toho téměř 50 navštěvuje závodní skupinku. V loňském roce se dětem podařilo vybojovat tituly Mistrů světa a Mistrů Evropy. Cílem klubu je naučit děti zodpovědnosti, čestnosti, týmovosti, vážení si autorit, pomáhání druhým a lásce ke sportu a pohybu obecně.

Otevřené sportoviště: 19.04. (15.30–18.00), J. A. Bati. 42, 760 01 Zlín – 42. budova areálu Svit

STG Zlín

Spartan Race je série extrémních závodů s překážkami, která se koná po celém světě. Tyto závody jsou navrženy tak, aby testovaly fyzickou sílu, vytrvalost, odolnost a mentální vůli účastníků. Spartan Training Group Zlín je komunita přátel a stejně smýšlejících lidí, kteří se připravují na tyto závody. Působí ve Zlíně od roku 2015 a v posledních letech se jim daří také umisťovat na pódiích a krásně Zlín reprezentují v Česku, centrální Evropě a ti nejlepší také ve světě. Vyzkoušejte si trénink, jaký mají Spartani ze Zlína! Můžete se těšit na kruhový trénink, který se zaměřujeme na funkční sílu celého těla, kondici stabilitu i obratnost. Důraz je kladen na sílu rukou, kde především silný úchop zaručí překonávání nejtěžších ručkovacích překážek.

Otevřené sportoviště: 19.04. (od 18.30, registrace: +QR kód odkazující sem), Sky Gym Zlín - Křiby 4718, 20.04. (od 11.00, registrace: +QR kód odkazující sem), Pro Sport Academy - Jateční 169

STEZA Zlín, spol. s r.o., Lázně Zlín a PLAVECKÝ KLUB ZLÍN

Lázně Zlín nabízí široké možnosti pro plavání. Disponují 50m bazénem a 25m bazénem pro plavecké potěšení návštěvníků. Pro nejmenší návštěvníky je k dispozici také dětský bazén. Dále můžete vyzkoušet whirlpool, parní kabinky a finskou saunu. Sportcentrum, kde probíhají speciální výuky a programy určené pro menší skupiny osob, bude také představeno v rámci Dnů otevřených sportovišť. Zájemci si vyzkouší Watsu - terapeutické vodní masáže, které přinášejí harmonii tělu i mysli. Naučí se více o této fascinující technice od instruktorů, kteří rádi představí krátké ukázky a odpoví na dotazy. Watsu může posílit vaše tělo, uvolnit napětí a přinést hluboký pocit relaxace. Od 13:00 pak proběhnou krátké ukázky Aqua Aerobicu. Sebou si přineste plavky, mycí potřeby a dobrou náladu!

Otevřené sportoviště: 20.04. (10.00–13.00: Watsu - terapeutické vodní masáže, 13.00–16.00 krátké ukázky aqua aerobicku), Městské lázně Zlín

ŠK Zlín (šachový klub)

Šachový klub Zlín byl založen již v roce 1925. V současné době nabízí zkušení trenéři v rámci více tréninkových skupin zdokonalování dovedností jak přímo souvisejících se šachovou hrou, tak i dovedností na ni navázaných. Mimo jiné jde o navazování sociálních kontaktů s dalšími dětmi nebo schopnost dětí realizovat se v rámci kolektivu. Šachy mají rovněž pozitivní vliv na schopnost učit se, soustředit a rozhodovat se. Během posledních let dosáhl šachový klub mnoha úspěchů a to včetně republikové úrovně, když vychoval např. mládežnické mistry republiky Cyrila Ponížila, Jakuba Roubalíka či Michala Krčála. V rámci akce se zájemci naučí základní pravidla šachové hry a mohou si rovnou i zahrát volné partie. Krom šachu si vyzkouší i další méně známé deskové a společenské hry.

Otevřené sportoviště: 20.04. (09.00–14.00), DDM Astra, Kotěrova 4395, Zlín

Taneční klub FORTUNA Zlín

Taneční klub FORTUNA Zlín se věnuje tanečnímu sportu, standardním a latinskoamerickým tancům již řadu let. Díky systematické práci s tanečními páry v dětských a juniorských kategoriích získal Taneční klub FORTUNA Zlín již 25 titulů Mistr ČR, jeho taneční páry se již 140x protancovaly do finále mistrovství ČR a pravidelně reprezentují Českou republiku na mistrovstvích světa. Největším úspěchem tanečního klubu je 8. místo na Mistrovství světa v kombinaci 10 tanců v kategorii do 15 let v Brémách v roce 2024 a zisk 4 titulů Mistr ČR a dvou 2. míst na Mistrovstvích ČR 2022, čímž se Fortuna stala v tomto roce nejúspěšnějším klubem v ČR. Taneční klub disponuje moderním tanečním studiem se dvěma sály, projekcí, zrcadly, zázemím včetně baru a nezávislou vzduchotechnikou i klimatizací. Během Dnů otevřených sportovišť proběhne zábavná výuka až pěti tanců pro děti a až osmi tanců pro dospělé. Ukázky našich reprezentantů na Mistrovství ČR.

Otevřené sportoviště: 19.04. (15.00–15.30: děti od 6 let, 16.30–17.15: mládež a dospělí, 19.45–21.15: taneční pro dospělé), 20.04. (09.00–10.00: děti od 4 do 7 let, 10.30–11.30: děti od 8 do 12 let, 14.00–15.00: děti od 4 do 7 let, 15.30–16.30: děti od 8 do 12 let, 17.00–18.00: dospělí, 18.30–19.30 latina pro ženy), Taneční sál TK Fortuna Zlín (Bartošova 4393, Zlín)

TJ Sokol vzpírání Zlín

Oddíl vzpírání ve Zlíně byl založen v roce 1951 a po celou historii tohoto oddílu se věnuje výchově talentů všech věkových kategorií. Nyní v jedné z nejmodernějších vzpíráren v ČR trénují dívky a chlapci od 9 let až po ženy a muže v seniorském věku. Závodníci každoročně přivážejí medaile z mistrovských soutěží v České republice, ale také z mezinárodních soutěží. Sport vzpírání je vhodný pro všechny věkové kategorie a nikdy není pozdě s tímto sportem začít. Vzpěračský trénink posiluje svaly, zlepšuje posturu (vzpřímenou polohu těla) a zvyšuje kostní hustotu, což přispívá k prevenci osteoporózy. Také zlepšuje metabolickou rychlost, podporuje hubnutí a zvyšuje fyzickou výkonnost. Vzpírání zlepšuje mentální zdraví tím, že snižuje úrovně stresu, zlepšuje sebevědomí a zvyšuje pocit osobní síly. Proběhne ukázka tréninkové přípravy mládeže.