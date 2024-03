Beseda: Přelom a transformace firmy Baťa

Přijďte se dozvědět ještě více o firmě Baťa! Ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek si bude povídat s historikem Ondřejem Ševečkem na téma fungování firmy Baťa za první světové války a představí její transformaci pro mírové podmínky. Beseda proběhne v prostoru výstavy Baťa: 130 let poté.

VSTUPENKY

Vstupné dospělí 160 Kč, děti do 14 let a senioři 100 Kč, školní skupina 50 Kč/dítě, doprovod zdarma.

Vstupenky zakoupíte na místě a online zde

O VÝSTAVĚ

Unikátní výstava ke 130. výročí založení firmy Baťa a 100. výročí filmové tvorby ve Zlíně představuje vybrané černobílé snímky z originálního baťovského fotoalba z roku 1919 za pomocí umělé inteligence v barvě a v pohybu. Nové technologie vrací zašlým místům a dávným okamžikům život a uvádí nás v úžas. Na pozadí minulosti právě otevíráme bránu do budoucnosti. Výstava bude k vidění od 5. března do 14. dubna v Kolektivním domě (od středy do neděle: 14-18 hodin).

Více na www.kulturazlin.cz. Výstavu pořádá příspěvková organizace Živý Zlín ve spolupráci s IS produkcí, Jiřím Madziou (www.vystavybata.cz), Státním okresním archivem Zlín, Českým rozhlasem Zlín, 44 Centrem řemesel, městem Zlín a s dalšími partnery. Změna programu vyhrazena. Z události pořizujeme foto a audiovizuální záznamy.