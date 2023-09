Výstava „Latence“ fotografky Lenky Trčkové

Tvorbu mladé české fotografky představuje Galerie Václava Chada na zlínském zámku. Expozice „Latence“ nabídne nejen fotografie, které vznikají experimentováním s historickými fotografickými technikami, ale také videozáznam z procesu tvorby. Výstava potrvá do 12. listopadu. Součástí doprovodného programu je workshop Technika fotogramu a komentovaná prohlídka vedená autorkou. Uskuteční se ve čtvrtek 12. října v 17 hodin.

Umělkyně Lenka Trčková se vydala směrem fotografického experimentu a jako záznamový prostředek si vybrala klasickou analogovou fotografii, která vzniká standardním procesem v temné komoře. Ve své tvorbě pracuje převážně s historickými fotografickými technikami – například kyanotypií a Van Dyke Brown printem. Dalšími fotografickými technikami, které se objevují v její tvorbě, jsou fotogram a chemigram. Kombinaci těchto technik lze pozorovat u i cyklu „Latence“, který je k vidění ve zlínské Galerii Václava Chada.

Autorka se ve své tvorbě snaží objevovat nové možnosti tvorby, experimentuje, pokořuje mantinely a nebojí se riskovat ani v rámci vlastních mezí. Výstava „Latence“ zrcadlí její současnou tvorbu a nabízí možnost zkoumat jak stálá, dokončená díla, tak i ta proměňující se v čase. Prostřednictvím videozáznamu mohou být navíc návštěvníci výstavy součástí performance a procesu tvorby.

Zájemcům o setkání s autorkou je určena komentovaná prohlídka, kterou 12. října povede přímo Lenka Trčková. Ve stejný den se uskuteční také workshop Technika fotogramu. Program začíná v 17 hodin.

Expozice Latence je přístupná ve výstavních sálech Hedvika v prvním poschodí zlínského zámku od 28. září do 12. listopadu 2023, a to od středy do pátku a v sudé neděle, vždy od 13 do 17 hodin. Vstupné na výstavu je ve výši 70 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Školní skupiny platí vstupné 40 Kč, pedagogický doprovod je zdarma. Komentovaná prohlídka je zdarma.

Výstavy jsou realizovány za podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.