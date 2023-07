28. ROČNÍK PULČÍNSKÉHO AMFOLKFESTU ROZEZNÍ SKALNÍ MĚSTEČKO OPĚT HUDEBNÍMI TÓNY Vsetín - 28. ročník tradičního festivalu Amfolkfest se v malé osadě Pulčín na Hornolidečsku uskuteční v sobotu 29. července. Akce s přídomkem „malý festival na konci světa“ přivítá české i slovenské hudebníky napříč žánry jakou jsou folk, country, bluegrass, etno folk a místy se přiblíží až k rockovým melodiím. Hlavní hvězdou festivalu bude letos kapela Epydemye.

V nabitém programu si každý milovník folku najde své oblíbené melodie. V prostorách místního Informačního centra a v přilehlé zahradě vystoupí letos deset kapel a písničkářů. Stejně jako každý rok si ze Slovenska najde cestu zakládající skupina Jasoň. Letos se představí i další slovenský zástupce duo Hmlisto. K účinkujícím doplňuje hlavní pořadatelka Eva Endy Rohlenová: „Letošní novinkou je obnovení spolupráce se sdružením Porta, během dne se tak v rámci programu představí semifinalisté oblastních kol i celostátní Porty konané v Řevnicích.“ Jako hlavní host vystoupí kapela Epydemye. Dále se mohou návštěvníci festivalu zaposlouchat do tónů kapel Jasoň, Hmlisto ze Slovenska, domácí scénu zastoupí kapela Karpatrio, dále pak Spolektiv, Poslední šance Míry Ošance, Hlasy ve tmě, Milan Šťastný, For folk kteří jsou zárukou výjimečného zážitku. Na závěr čeká všechny návštěvníky oblíbený country bál v podání Country bazar. Vstupné pro dospělé návštěvníky činí 230,- Kč a hudební tóny se Pulčínem začnou linout v sobotu v pravé poledne.

Nedočkaví návštěvníci však přijíždějí již v pátek, kdy od 18 hodin odstartuje tradiční večerní jam session, a to jak v areálu Informačního centra, tak i v okolí tábořišť a místních hospůdek. Jedinečná atmosféra Amfolkfestu tkví nejen v pestrém výběru účinkujících kapel, ale také v kulisách krajiny Pulčínských skal a v neposlední řadě v přátelském duchu, který organizaci festivalu doprovází. Eva Endy Rohlenová dodává: „Uspořádání festivalu je možné pouze díky nezištné pomoci pořadatelů. Mnozí z nich jezdí na Pulčiny již mnoho let, vrací se zde třeba i se svými dětmi a pomáhají s realizací. Stejně tak se každoročně vrací i mnoho stálých návštěvníků a příznivců festivalu, bez nichž si publikum už snad ani nedokážu představit.“ O menší děti je v průběhu festivalu kvalitně postaráno, zajímavý program pro ně zajišťuje Rodinné a mateřské centrum Sluníčko. Stanování je možné na přírodním tábořišti u skal, v areálu restaurace Stodola, nebo blíže k centru dění na louce u restaurace U Williho. V blízkosti této restaurace je zajištěno i placené parkování pro festivalové návštěvníky. Lze však využít i autobusové spoje z Valašských Klobouk nebo Horní Lidče.

Původní název festivalu je vlastně zkratkou slov AMatérský FOLKový FESTival. Muzikanti se patrně za profesionály nepovažují, avšak o to více jsou jejich výkony oceňovány potleskem návštěvníků. Hudba, přátelská atmosféra, vůně kávy z bufetu či masa z udírny, dobré víno i pivo, léto a vše ostatní, co k festivalu patří, vás čeká na Amfolkfestu. Sbalte stan, děti, čtyřnohé miláčky a přijeďte poslední červencovou sobotu. Nebo nejlépe už v pátek odpoledne, zasvěcení vědí, že večer před festivalem stojí za to! Více informací naleznete na www.amfolkfest.cz Kontakt: Eva Endy Rohlenová Tel. 737 771 413 E-mail: eva.rohlenova@gmail.com