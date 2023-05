Koncert Ewy Farne na 63. Zlín film festivalu

Ve čtvrtek 1. června 2023 se uskuteční v rámci 63. Zlín Film Festivalu koncert jedné z nejúspěšnějších zpěvaček u nás i v Polsku, stříbrné České slavice 2022 - Ewy Farne. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji.

Oblíbená polsko – česká zpěvačka Ewa Farna přiveze do Zlína největší hity své pěvecké kariéry a fanoušci se tak mohou těšit na koncert s kapelou a tanečníky, kteří Ewu doprovázejí i pěvecky. Zazní zde písně z poslední desky UMAMI, ale i starší singly jako je „Měls mě vůbec rád“ z úplných počátků její kariéry, kultovní „Boky jako skříň“, „Boží mlejny“, „Leporelo“, „Jaký to je“ a další.

Koncert v rámci Zlín Film Festivalu se uskuteční 1. června 2023 od 19. hodiny na Gahurově prospektu, na prostranství festivalového letního kina. Vstupenky jsou již nyní k dispozici na webu festivalu. Cena v předprodeji je 490 Kč, na místě budou vstupenky k dispozici za 690 Kč.

Ewa Farna je polsko-česká zpěvačka, producentka a autorka. Dnes patří mezi vůbec nejúspěšnější zpěvačky u nás a v Polsku, kde debutovala rok po svém českém startu. Vydala 5 českých a 6 polských řadových desek, dvě "Best Of" kompilace, a dokonce pár živých záznamů ať už akusticky nebo se symfonickým orchestrem. V roce 2021 oslavila 15 let na hudební scéně vydáním desky UMAMI, které díky snoubení společenských témat a moderního zvuku je recenzenty označováno jako popový manifest nastupující generace.

Více na www.zlinfest.cz