Vánoční posezení a autogramiáda hokejistů ve zlínské prodejně Bennon!

Potřebujete nakoupit vánoční dárky, anebo se chcete zastavit na kus řeči s hokejisty z týmu PSG Zlín? Neváhejte a zavítejte ve čtvrtek 1. prosince do 64. budovy v Areálu Svit ve Zlíně, kdy zde bude připravený program od 15:00 až do 17:00. Součástí také bude speciální zábava pro děti! Zlínská značka pracovní a outdoorové obuvi a oblečení BENNON zve srdečně machry všech řemesel, ale i outdoorové a sportovní nadšence a jejich ratolesti na akci 1. prosince od 15:00 do 17:00. Těšit se můžete na hokejisty Pavla Kubiše, Pavla Sedláčka a Jířího Suhrada z PSG Zlín. Během autogramiády můžete využít slevu 15 % na veškerý sortiment v prodejně a při nákupu nad 999 Kč na vás čeká dárek.

Těšit se můžete na vánoční punč a jiné vánoční dobroty z bistra v prodejně. Pro děti je připravena vánoční zábava, soutěže, ale i občerstvení. „Velice si vážíme našich zákazníků, a touto akcí bychom jim chtěli poděkovat za přízeň v letošním roce,“ sděluje výkonný ředitel společnosti BENNON Robert Kunorza. Kdy: v 15:00 – 17:00 hodin ve čtvrtek 1.prosince Kde: Šedesátá 7015, v 64. budově areálu Svit ve Zlíně Pro koho: machry všech řemesel, sportovní a outdoorové nadšence a pro děti speciální program a občerstvení Hosté: Pavel Kubiš, Pavel Sedláček a Jíří Suhrada z PSG Zlín Vstup: ZDARMA O společnosti Bennon Společnost Bennon Group a. s., dříve známá jako Z-STYLE CZ a.s., je moderní dynamická firma s 59 zaměstnanci, která vznikla v roce 2009 ve Zlíně. Od samotného počátku se její zakladatelé v čele s Robertem Kunorzou (CEO) snaží navázat a pokračovat v baťovské tradici. Bennon vyrábí a distribuuje široký sortiment pracovní, bezpečností a volnočasové obuvi i kvalitní pracovní a outdoorové oblečení. Důkladné testování probíhá při samotném vzniku daného produktu, ale i při průběžných namátkových kontrolách vzniklé produkce. Zákazníci a jejich spokojenost jsou na prvním místě. Se snahou přiblížit se více koncovým zákazníkům byl na počátku roku 2022 úspěšně spuštěn i vlastní e-shop a v říjnu byla otevřena první prodejna. Zde se obuje a obleče každý machr svého řemesla i outdoorový nadšenec. Více informací najdete na www.bennon.cz.