Výstava 100 let Zlínského designu 2.0

Druhá část unikátní výstavy Zlínského kreativního klastru ke sto letům zlínského designu se uskuteční od 21. května do 2. června 2022 v 61. budově a Krajské galerii výtvarného umění. Přináší kromě ohlédnutí do historie zlínského designu i ukázky z různých oborů soudobého průmyslového designu a tvorbu designérů v kraji.

Po drobných úpravách je zachována původní část výstavy ke sto letům průmyslového designu ve Zlíně v 61. budově. Návštěvníci zde naleznou nadále moderní obytný modul 21. století, cvičný akrobatický letoun nebo skládací sportovní katamarán a další exponáty od třicítky firem a designových studií z různých oblastí průmyslového designu jako je doprava, mobilita, sport, obuv, elektro, domácnost, medicína, bezpečnost, nábytek, mobiliář, průmyslové stroje a nástroje a další.

Do 61. budovy se navíc přestěhovala část výstavy prezentující absolventy z prostor 15. budovy. Přesunulo se sem 30 portrétů úspěšných absolventů FMK UTB a UMPRUM včetně ukázek jejich tvorby. Historická část expozice je dále přístupná v prostorách Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Výstava je dostupná od 21. května do 1. června denně od 10 do 18 hodin.

Cílem projektu 100 let zlínského designu je představit veřejnosti důležitou součást historie města Zlína, které letos slaví 700 let od první písemné zmínky. Právě hlavní myšlenka oslav - zdůraznění velkého potenciálu všech lidí, jenž historicky tvořili a stále i rozvíjí město do jeho současné podoby – přivedla organizátory k záměru připomenout invenci a kreativitu, jako jeden ze základních aspektů rozvoje Zlína, jeho regionu a potenciálu k definici budoucí ekonomiky. Akci pořádá Zlínský kreativní klastr ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně. Podpořilo ji mimo jiné i Statutární město Zlín a Zlínský kraj. Více informací a detailní informace o programu na www.100zd.cz

Příklady exponátů v rámci prezentace absolventů v KGVU

Vírník Gyromotion

Design v letectví, dopravě se zaměřením na elektropohony a strojírenství. Projekty s přesahy do konstrukce a uvedením do výroby.

Přestavba vírníku Firmy Autogyro pro jízdu na pozemních komunikacích. V rámci projektu byl vyvinut pohonný systém pro jízdu na silnici, upravena konstrukce a interiér.

Gyromotion je patentovaný systém elektropohonu, který je homologován pro jízdu na silničních komunikacích. Systém je zahrnuje sadu několikaset komponent, díky kterým se vírník promění v létající automobil. Zadavatel: AGN systems s.r.o. / 2020, www.gyromotion.eu

Absolvent: UTB, Jan Kovalovský

3D protézy ART4LEG

Značka ART4LEG vznikla v roce 2015 představením prvního prototypu designového krytu protézy vytištěného technologií průmyslového 3D tisku na konferenci INSPO. Tomáš Vacek je autorem hlavní idey a technického řešení produktu, tvůrcem kolekce krytů protéz a také vizuální identity ART4LEG. Unikátní anatomický tvar a originální vzor krytu vystihuje charakter a životní styl osobnosti, pro kterou je navržen na míru. Kryt je k protéze končetiny připojen pomocí magnetů. Jedinečný vzhled a funkcionalita krytu inovativním způsobem přiznávají náhradu končetiny, pomáhají zvyšovat sebevědomí osoby s protézou a rozšiřují tak protetické pomůcky o zcela nový rozměr. Zadavatel: ART4LEG s.r.o. / 2015, www.art4leg.com

Absolvent: UTB, Tomáš Vacek

JETSURF longboard

Longboard byl navržen s ohledem na vizuální propojení s designem jacht. Úkolem bylo navrhnout longboard, který by vyhovoval jachtařům a jejich životnímu stylu. JETSURF YACHT je „last mile“ řešením pro přístavy a spojuje mobilitu se zábavou. Longboard má design s důrazem na dobře provedené detaily a prvotřídní materiály, jako je teakové dřevo nebo carbon, které majitelé ocení. Zadavatel: JETSURF / 2021, www.jetsurf.com

Absolvent: UTB, Martin Žampach

Světla Lasvit

Kolekci svítidel Lollipop navrhl pro českou značku Lasvit designér Boris Klimek, který se nechal inspirovat zkresleného pohledu skrze barevné čočky. Jak už sám název kolekce napovídá, výsledkem experimentování s možnostmi barvení skla, lesku a vnitřní struktury, jsou svítidla připomínající lízátka. Svítidla jsou navržena z amorfních skleněných desek v kombinaci s kovovým držákem a vloženým světelným zdrojem. Kolekce obsahuje závěsná svítidla, stojací a stolní lampy v několika barevných provedení. Zadavatel: Lasvit / 2016, www.lasvit.com

Absolvent: Boris Klimek, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, detašovaný ateliér ve Zlíně

Ultralehký skládací vozík pro osoby s tělesným postižením

Avantgarde 4 DS je ultralehký skládací vozík pro osoby s tělesným postižením.

výrobce: Otto Bock Mobility Solution GmbH, Německo

vozík zapůjčila firma: PATRON Bohemia a.s., Česká republika

rok vzniku designu: 2015

rok výroby prvního prototypu: 2016

rok zahájení sériové výroby a prodeje: 2017 - dosud

materiál: aluminium, titan, karbon, plast, textilie

technika výroby: svařovaný rám z lehkých kovových materiálů

Absolvent: UTB, Jan Škola

Ochutnávka exponátů v 61. budově

KOMA – Fashion Line

Modulární stavebnice 21. století, jejíž hlavními znaky jsou elegance, rychlost realizace, variabilita, inovativní řešení a propojení designu s architekturou. Každý díl této stavebnice je designem, ale až propojení těchto dílů vytváří moderní modulární architekturu, která je navíc také mobilní.

Čerstvý pohled na modulární výstavbu přinesla do KOMA Modular designérka Adéla Bačová, se kterou firma dlouhodobě spolupracuje. Fashion Line je dílem kreativity mladé návrhářky a více než 25leté zkušenosti firmy s modulární výstavbou.

Design: Adéla Bačová / 2020

Ocenění: Red Dot Design Award 2021

Letoun ZLIN Z 242 L

Cvičný a plně akrobatický dvousedadlový letoun ZLIN Z 242 L je vrtulový výcvikový letoun pro výcvik a přípravu posádek letadel od společnosti ZLÍN AIRCRAFT. Představuje rovnováhu mezi nízkými provozními náklady a dokonalými letovými vlastnostmi. Je výsledkem náročných představ i zkušeností pilotů a konstruktérů s cílem poznat jednoduchý, příjemný, účelný, a přitom bezpečný zážitek z létání.

Lze použít pro základní výcvik, přístrojový výcvik, denní a noční výcvik Letoun je vhodný pro přípravu žáků leteckých škol a získání prvotních zkušeností techniky pilotáže jako i pro pokročilejší UPRT výcvik a lety v kategorii A.

Design: Michal Šiška / 2021

Katamarán MINICAT

MINICAT 420 Evoque – skládací rekreační, sportovní katamarán. Plachetnice pro adrenalinovou sportovní plavbu, stejně jako pro rekreační rodinné výlety. Celá loď je stavebnice – nafukovací plováky a skládací konstrukce umožňují sbalit kompletní loď do dvou tašek o rozměru 175 x 30 x 30 cm. Celková hmotnost je 52 kg. Složit celou loď zvládne jeden člověk bez použití nářadí za cca 30 minut. MINICAT je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé jachtaře a k provozování není nutné žádné oprávnění.

Design: MgA. Martin Horák / MgA. Jan Pavézka / 2019

Bezpilotní letoun typu CANTAS

Bezpilotní letoun typu CANTAS byl vyvinut ve společnosti New Space Technologies s.r.o. (NST) sídlící ve Starém Městě v období 2016-2020. Jedná se o unikátní autonomní bezpilotní systém založený na originální platformě letounu typu tailsitter se schopností vertikálního vzletu a přistání (VTOL). Klíčovým benefitem této koncepce je spojení možnosti VTOL s výkonností srovnatelnou s letouny standardní koncepce. V designu stroje se odráží propojení funkčních požadavků specifické koncepce, aerodynamické čistoty vysokovýkonného letounu a možnosti aplikací pokročilých výrobních technologií. Za vznikem tohoto jedinečného projektu stojí jak znalosti a zkušenosti z oblasti vývoje letecké techniky, tak entuziazmus a odvaha k realizaci nových přístupů a řešení všech členů realizačního týmu NST.

Design: Ing. Martin Drštička / 2020

Kombinéza PSÍ HUBÍK

PSí HUBÍK s.r.o. se specializuje na oblečení pro motorkáře od roku 1990. Od počátku jde cestou vlastní výroby a intenzivního vývoje, který se silně opírá o zkušenosti ze závodních tratí. Jejich cílem je maximální komfort a bezpečnost každého zákazníka. Nabízí stejné služby začínajícímu motorkáři i závodníkovi Mistrovství světa od vytvoření grafického návrhu, změření, až po finální ušití kombinézy na míru. V jejich výrobním závodu v Hulíně a značkových prodejnách v Tlumačově a Plzni pracuje v současnosti 61 lidí.

Design: Bc. Simona Darebníková / 2022

Oceněné produkty

- Fashion Line by KOMA – Red Dot 2021

- Footwear Research Center – European Product Design Award, German Innovation Award, Global Footwear Awards, Red Dot 2021

- Libella variabilní antidekubitní sedák pro vozíčkáře – Red Dot 2022

- mmcité Reforma – Red Dot

- Tescoma – Red Dot, Good Design, German Design Award, IF Design Award, Solutions, Kitchen Innovation Award, Design Plus