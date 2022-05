Meziříčská muzejní noc je zárukou kvalitně probdělé noci

Putujte s námi po dobu konání Meziříčské muzejní noci kulturními institucemi, které připravily bohatý doprovodný program. Pátek 27. května 2022 je jedinečná příležitostí proč nechodit brzo spát.

Valašské Meziříčí se podvanácté zapojí do celorepublikového festivalu Muzejních nocí, který umocňuje jedinečnou atmosférou nočního města s kulturním a uměleckým podtextem.

I letos se otevřou nočním návštěvníkům stálice valašskomeziříčské kulturní scény. Zažít večerní procházku plnou objevování s možností zapojit se do nabízených doprovodných akcí, budeme moci v těchto institucích: Zámek Kinských Muzea regionu Valašsko, Moravská gobelínová manufaktura, Muzejní a galerijní centrum, Muzeum valašských strašidel SVČ Domeček, Městská knihovna Val. Meziříčí, Evangelický kostel, Kino Valmez, Hvězdárna Val. Meziříčí, Kulturní zařízení města Val. Meziříčí, T. J. Sokol Val. Meziříčí, Vrtule – Svět her a poznání, Muzeum řeznictví, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Základní umělecká škola B-Art, Základní umělecká škola Alfréda Radoka Val. Mez, Prostor, Gymnázium Františka Palackého Val. Meziříčí, Galerie Kaple, M-klub, Galerie Sýpka, Zrní design shop.

Zažít kulturní zážitek a zároveň se kvalitně občerstvit můžete v Café Tucan, Jako doma, Ráji Sýrů, Schlattauerově kavárně a Zámecké kavárně.

„Ze zmíněných institucích musím vypíchnou časově omezené akce jako je taneční vystoupení žáků ZUŠ A. Radoka v Galerii Kaple, v Kině Valmez výběr animovaných filmů z festivalu Oskárek, přehlídky dílen v Moravské gobelínové manufaktuře i prohlídky v TJ. Sokol a v Evangelickém kostele na vás čeká projekce filmu i veřejné čtení u příležitosti 430. výročí J. A. Komenského. Zábavu si děti užijí v zámku Kinských, v Knihovně, v Muzeu valašských strašidel, Vrtuli a dalších. Důležité je připomenout, že v každé instituci nezapomínají na děti, kde je čeká mnoho zábavy“, pozvala návštěvníky koordinátorka projektu Vlasta Červenková do zapojených institucí.

Hlavní doprovodný program se bude odehrávat na prvním a druhém nádvoří zámku Žerotínů i na přilehlé kavární terase. Ještě před oficiálním zahájení MMN 2022 si mohou děti užít loutkové představení Divadla 100 opic Skřítek, který to nevzdal a následně vyrobit s divadelní dílničkou loutku. A poté započne hudebně-literární pásmo Délka létajících peřin, kde vystoupí Roman Polách, Kristýna Svidroňová, Lenka Halová a hudební doprovod duo To a Jen a Leleia.

„Unikátní pouliční představení za doprovodu živé hudby, dechberoucích samohybů a zvuků velkoměsta přiveze V.O.S.A. Theatre. Představení bez repríz, ale s nespočtem premiér, Vysoké snění, které bylo mimo jiné uvedeno na Expo 2022 v Dubaji, nese prvky žonglování, pantomimy a pracuje stylem site-specific na každém místě, kde se odehrává,“ nastínila hlavní akci večera koordinátorka projektu.

Na I. nádvoří jako první zahraje brněnská kapela Tryo, poté valašskomeziříčské seskupení Gorilpop a na závěr si s Hello Marcel zatančíme a můžeme vyzkoušet VJing. Během noci na děti čeká například cirkusový workshop a ve 21:00 se těšíme na dětská rebelskou fire show spolku Prostě Cirkus.

„Jako každý rok nebude chybět silniční vláček, který nočním putovatelům pomůže s přiblížením k daným institucím, a to za pouhou padesátikorunu. Děti do tří let mají po celý večer vláček zdarma. Nezapomeňte si také vyzvednout svůj muzejníček v Turistickém informačním centru a v průběhu svého putování institucemi sbírat razítka. Po nasbírání alespoň patnácti razítek si opět na tomto místě můžete vyzvednout malinký dárek,“ dodala Červenková.

Více informací společně s podrobným programem naleznete na http://mmn.kzvalmez.cz/