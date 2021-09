14. ročník festivalu Stetson and Bourbon

SYN SLAVNÉHO GARYHO MOORA ZAHRAJE V OTROKOVICÍCH! V sobotu 23.10.2021 se v Otrokovické BESEDĚ uskuteční již 14. ročník mezinárodního Visegrádského festivalu blues a jižanského rocku STETSON AND BOURBON.

Hlavní hvězdou bude letos britská skupina GARY MOORE TRIBUTE BAND, v jejímž čele stojí kytarista JACK MOORE, syn předčasně zesnulého kytarového velikána GARY MOORA. Jeho hráčské kvality jsou s otcovými plně srovnatelné, a to nejen v písních z jeho repertoáru. Na hlavní scéně vystoupí dále nová domácí „superskupina“ LIVIN FREE , kterou v roce 2018, jako svůj autorský projekt, založil skvělý zpěvák a hráč na klávesové nástroje JAN HOLEČEK, brzy se přidal legendární baskytarista VLADÍMÍR GUMA KULHÁNEK a poté i kytarista Tomáš Frolík a bubeník Michael Nosek. Kapela havířovského kytaristy Petra Kubíčka PBK BLUES BAND se představí v ojedinělém česko – polským projektu TRIBUTE TO NALEPA (věnovaném předčasně zesnulé legendě polského blues Tadeuszi Nalepovi). Přehled účinkujících uzavírá talentovaný zlínský kytarista a zpěvák FILIP VÍTŮ. Ten zahraje i ve Stetson baru. To vše tradičně zarámují klobouky stetson, vůně bourbonu a jižanská kuchyně. Festival se uskuteční pod záštitou starostky města Otrokovice Hany Večerkové a je spolufinancován městem Otrokovice, Zlínským krajem a grantovým programem Partnerství OSA.