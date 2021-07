HamBurger Fest poprvé ve Slavičíně

Oblíbený gastronomický festival zavítá v sobotu 24. července do Slavičína, aby navázal na úspěšnou akci Park párty. V zámeckém parku se tak tentokrát představí vybrané české food trucky se svou nabídkou nejrůznějších hamburgerů. Kromě nich bude možné ochutnat i další slané a sladké pokrmy, pivo, víno, koktejly či domácí limonády. Programem pro celou rodinu provede herečka a moderátorka Markéta Hrubešová.

Milovníci dobrého jídla a pití by si rozhodně měli zapsat do diářů termín 24. července, kdy se mohou ve Slavičíně těšit na obdobu známé Park párty, tentokrát ovšem ve zbrusu novém formátu. „Jsme rádi, že můžeme naši tradiční akci letos společně s agenturou Backstage rozšířit o gastronomické zážitky a přinést do Slavičína poprvé festival burgerů. Zvlášť po tak dlouhé kovidové pauze to bude pro místní obyvatele jistě příjemná změna,“ uvedl starosta Slavičína Tomáš Chmela.

Ve své nabídce slibuje festival burgery klasické i s trhaným masem, řecké a kanadské speciality i varianty pro vegetariány. „Doplní je navíc tacos, sýry, tortilly nebo hotdogy, ze sladkostí pak wafle, mléčný karamel, zmrzlina a další zákusky,“ zve na pestré menu festivalu Lukáš Lauman z agentury Backstage.

Nebude zde chybět ani dobré pití – víno z jižní Moravy, tři druhy piva – Louny, Malenovický Švec a Březňák, alko i nealko koktejly, domácí limonády, výběrová káva a další.

Kromě vybraných gastro lahůdek je připravený také bohatý doprovodný program. Moderovat jej bude herečka, moderátorka a autorka kuchařek Markéta Hrubešová. O hudební produkci se postarají skupiny FOCUS rock a L. A. Sunday. Děti se mohou těšit na vystoupení klauna Brdíka, skákací hrady, herničky, tetovačky, balonky a další zajímavou zábavu.

Festival začíná ve 13 hodin, konec plánují organizátoři až hodinu a půl po půlnoci. Vstup je pro všechny zdarma.