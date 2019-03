Majáles - Vsetín

Po třech letech se na Vsetíně vrací květnová open air akce pro studenty k původnímu modelu. V pátek 24. května bude od 17.30 hodin do 22.00 hodin žít náměstí Svobody hudbou a tancem.

A na koho se tedy Vsetíňáci mohou těšit? Covery českých i zahraničních interpretů zahrají studenti vsetínského Masarykova gymnázia, kteří si říkají Not Yet. „Na open air akci v našem rodném městě jsme nehráli 7 let, naposledy na majálese 2012. Tento rok slavíme 15 let kapely, tak bychom to chtěli udělat ve velkém stylu a do té doby bychom taky chtěli vypustit ven nový singl," prozradil Tomáš Hennel z kapely Criminal Colection. Ta se za posledních pár let vypracovala do pětky toho nejlepšího, co Česká republika nabízí v kategorii punk rocku. Jejich energií a humorem nabité show jsou neopakovatelným zážitkem, který sklidil obdiv a uznání i u lidí, kteří daný styl zdaleka neposlouchají. Na své si však přijdou i fandové street dance. All Style Unit působí pod záštitou TJ Sokol Vsetín a sbírá úspěchy po celorepublikových soutěžích.

Se svou kapelou na Vsetíně vystoupí také Thom Artway, zpěvák, textař a kytarista, který aktuálně patří k nejuznávanějším mladým muzikantům české hudební scény. První singl I Have No Inspiration (2015) zaznamenal obrovský úspěch. Stal se hitem a na více než rok a půl ovládl přední příčky českých hitparád. Za debutové album Hedgehog získal Thom hned dvě Ceny Anděl 2016 České hudební akademie, a to v kategoriích Zpěvák roku a Objev roku.

O pořádnou tečku majálesu se svým kontroverzním vzezřením, chováním i texty postará Kapitán Demo se supportem 3 hudebníků a DJ. Vlastním jménem Jiří Burian je synem písničkáře, hudebníka a spisovatele Jana Buriana a vnukem hudebního skladatele a divadelníka E. F. Buriana. V letošním roce byl nominován na Cenu Anděl.