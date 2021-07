Také v letošním roce pro vás připravujeme zajímavé prázdninové zpestření návštěvy našich objektů s názvem Letní dobrodružství v muzeu. Na zámcích Vsetín a Lešná u Valašského Meziříčí a na Hvězdárně Vsetín budete pátrat po blýskavém pokladu. Akce proběhne od 1. července do 31. srpna. Jedná se o klasickou pátrací hru, během níž řešíte úkoly a hledáte indicie, které vás nakonec dovedou ke kýženému cíli. Užijete si společnou rodinnou zábavu a zároveň se dozvíte zajímavosti z míst, která navštívíte. Poklad má v každém objektu jinou podobu. Jakou? To vám zatím neřekneme. Můžeme ale prozradit, že pokud najdete poklady ve všech třech objektech, získáte jako bonus krásný přívěšek v podobě broušeného diamantu.

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

V lešenském zámku čeká malé i velké hledače pokladů důkladná prohlídka historických komnat, odhalování platební síly historických bankovek ve výstavě Mince a platidla i pátrání po zajímavostech objevených při sledování beskydských šelem. Úkoly vás zavedou i do zdejšího vyhlášeného anglického parku. Zámek má otevřeno denně kromě pondělí od 9:00 do 17:00 hodin.

HVĚZDÁRNA VSETÍN

Na vsetínské hvězdárně vás čekají úkoly z meteorologie, kosmonautiky a hlavně astronomie. Během jejich plnění si projdete hvězdárnu včetně kopule s dalekohledy a také venkovní areál s letošními novinkami – unikátním modelem Sluneční soustavy a interaktivními slunečními hodinami. Úspěšným vyřešením otázek získáte číselný kód k otevření trezoru s pokladem. Hvězdárna má otevřeno ve všedních dnech od 9:00 do 15:00 hodin, případně i v jiných dnech během akcí pro veřejnost.

ZÁMEK VSETÍN

Prázdninová hra o poklad vás provede celým vsetínským zámkem. Dostanete se do rytířské herny v Templářském sklípku i na vyhlídku ze zámecké věže. Cestou nahoru můžete obdivovat živé ryby z Akvária řeky Bečvy a potkáte i populárního medvěda-rebela Míšu z Brodské. No a na závěr vás čeká odměna. Zámek má otevřeno denně kromě pondělí od 9:00 do 17:00 hodin.

VSTUPNÉ

20 Kč k běžné vstupence v prvním navštíveném objektu (v dalších objektech už se za hru nepřiplácí).