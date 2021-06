V ČERVENCI STARTUJE VE 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU FESTIVAL IQ PLAY

Léto bude plné her! Vysokou koncentraci herní zábavy na jednom místě slibuje prázdninový festival IQ PLAY, který odstartuje 1. července ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Malé i velké bude lákat k návštěvě po celou dobu prázdnin. Oblíbený putovní festival nabídne k vidění i vyzkoušení hry a hračky vzdělávacího charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry a zajímavé stavebnice.

Dva sály a předsálí 14|15 BAŤOVA INSTITUTU se promění v jednu velkou herní platformu, která bude rozdělená do tematických zón podle druhu her. Jedna zóna bude plná logických, společenských a Smart her od Mindok. V druhé zóně si budou moci hrát především menší děti se stavebnicemi z nejrůznějších materiálů. A pro milovníky klasického hraní bude připravena zóna deskových her s hrami od mnoha výrobců včetně úplných novinek. Pokud si návštěvníci nebudou jisti s pravidly, nemusí se obávat. Lektoři jim rádi poradí.

Organizace a průběh akce bude zabezpečen dle aktuálních nařízení v souvislosti s epidemiologickou situací. Festival bude otevřen od 1. července do 31. srpna, denně od 10 do 18 hodin. Jednotlivé vstupné je 70,- Kč, rodinné vstupné 250 Kč.