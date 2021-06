Rodinná akce "Brána do prázdnin" využívá areál Šlajza jako vstup do prázdnin pomocí různorodých her a úkolů. Na děti čeká okruh se stanovišti, kde budou plnit různé úkoly. Za splnění úkolu dostanou razítko do startovní kartičky a v cíli projdou nazdobenou branou symbolicky rovnou do prázdnin. Za splnění úkolů dostane každé dítě drobný dárek.

Připraven je doplňkový sportovní program či drobné občerstvení. Kočárky vítány, doporučujeme přijít pěšky a udělat si hezký výlet.

Za děti zodpovídá zákonný zástupce nebo vedoucí kroužku.

Akce se koná pouze za příznivého počasí.