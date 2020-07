Znáte všechny změny, ke kterým v Javě došlo od verze 8, která byla vydána již v březnu roku 2018? Víte, jak novinky v Javě používat a také jak je nepoužívat? Pojďme se společně podívat na to, co nám Java už nějakou dobu nabízí nebo co nám teprve představuje v rámci “preview” funkcí.” Novinky ze světa Javy vám představí Pavel Mlčůch – zkušený Java programátor a také lektor ze společnosti TietoEVRY.