PŘIDÁN DALŠÍ ČAS besedy pro velký divácký zájem pátek 8.11.2019 | 20.30 | Kino Napajedla



Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, nic není jako dříve. S následky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme.



Autentické zážitky cestovatele, novináře a fotografa, Tomáš Kubeš shrnuté v pořadu s názvem Černobyl - spící peklo.



Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak se to vypadá dnes v zakázané zóně a jaké jsou příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se do města duchů Pripjať, ale i do okolí poznat jak vypadá místo po více jak 33 letech od havárie.



O autorovi:

Tomáš Kubeš (1972) fotograf, novinář a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již od dětství stejně jako cestování a poznávání odlišných kultur. Několik let prožil putováním po Africe poznáváním tohoto svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také Asii stopem například během půlroční cesty z Vladivostoku do Prahy, nebo při dalších výpravách do Indie a Nepálu. V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více jak 120 zemí světa. Vedle reportážní fotografie se věnuje také portrétu, architektuře, reklamě a humanitární fotografii. Jeho snímky a články můžete najít v Česku v mnoha časopisech, například Koktejl, Lidé a Země, včetně zahraničních médií. Mezi nejznámější cesty patří "Srdce Afriky" – hledání pygmejů ve Střední Africe, splutí řeky Kongo, putování s Karavanou velbloudů za solí do Danakhilské pouště v Etiopii, nebo výprava do Jižního Súdánu během probíhající občanské války, nahlédnutí do bývalého Somálska (Somalilandu), návštěva tajemného souostroví Bijágos, a také další cesty na pomezí Súdánu a Etiopie, kde se ocitl také v zajetí, odkud musel prchnout. Stranou zájmu nezůstala ani pustá Sibiř - Jakutsko, Burjatsko, a nezkrocená Tuva. V současnosti kromě oblíbené Afriky, objevuje také poslední původní světy na ostrově Nová Guinea. Vše kolem nás se doslova před očima mění a mnohé tradiční obyvatele země pohlcuje moderní svět, proto dokumentuje to, co již dlouho existovat v původní podobě nebude.



Vstupné 90 Kč, senioři + 65 let a studenti 70 Kč, ZTP 50 Kč. Předprodej v těchto cenách pouze do 5 11. 2019. Poté jednotná cena 120 Kč. Platnost rezervací je 14 dnů od uskutečnění rezervace, nejdéle však do 5. 11. 2019.



K zakoupení v Informační centrum Napajedla a v Kině Napajedla vždy hodinu před každým představením.



