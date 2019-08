Milan Říský / Live

Výstava se skládá z celkem 30 velkoformátových fotografií, které autor pořídil během posledních čtyř let na českých i zahraničních pódiích, ať už to bylo na německém festivalu Rock im Park v Norimberku, kde je Milan Říský oficiálním a jediným českým fotografem nebo i v plzeňském Divadle Pod Lampou.

Rockoví fanoušci se můžou těšit na snímky rockových hvězd, jako jsou Rammstein, Marylin Manson, AC/DC, Foo Fighters, Linkin Park a další. Sám autor si nejvíce cení dnes již ikonické fotografie Toma Morella, držícího kytaru, na které má nalepený nápis „Fuck Trump“ a která doslova obletěla celý svět. Dalším oblíbeným portrétem je pak ten s Chesterem Bennigtonem z Linkin Park nebo fotografie Darona Malakiana ze System of a Down. „Moc by mě lákalo fotit někdy Eminema, což se mi zatím ještě nepodařilo. A už si bohužel nikdy nevyfotím Rage again the machine v původní sestavě,“ prozradil své sny fotograf Milan Říský.

Návštěvníci výstavy si užijí nejen velkoformátové fotografie, ale vedle vizuálního zážitku mohou i prožitek hudební. Ke každé fotografii si totiž mohou pustit díky playlistu na Spotify nebo Youtube i příslušnou skladbu prostřednictvím svého mobilu.