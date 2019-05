Vernisáž a výstava k dětské knize

V rámci Víkendu otevřených zahrad Vám představíme novou knihu dětského lektora Mgr. Petra Hudce s názvem Tajemství Libosadu. Výstava bude k vidění v Květné zahradě v Kroměříži do konce srpna 2019. Začátek vernisáže pátek 7. června od 17.00 hod. Víkend otevřených zahrad od 7. června do 9. června 2019. Výstava bude k vidění v Květné zahradě Kroměříž do konce srpna 2019.