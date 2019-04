Nad rolí bydlení v našich životech se zamýšlí nová výstava na zámku ve Zlíně. Inspirací jí byla výstavba baťovských rezidenčních čtvrtí a na příkladech sedmi obyvatel bude návštěvníkům vyprávět, jak bydlení ovlivnilo jejich životní příběh. Výstavu „Bydlíme! Život, plánování, stěhování“ otevírá vernisáž v pondělí 29. dubna v 18 hodin. Navštívit ji pak bude možné až do 30. srpna.

Netradiční formát zvolila výstava o bydlení ve Zlíně ve 20. století. Návštěvníci v zámeckém sále neuvidí další sérii fotografií a modelů domů, bytů a jejich vybavení. Místo toho zde bude sedm fiktivních obyvatel Zlína vyprávět svůj životní příběh a to, jak ho bydlení ovlivnilo. Příběhy jsou inspirovány archivními prameny, dalšími dokumenty i rozhovory se zlínskými pamětníky. Tuto individuální rovinu bude doplňovat širší zlínský, republikový i mezinárodní kontext. Stylizovaný graf pak bude ukazovat, jak se proměňovaly počty obyvatel jednotlivých typů bydlení v průběhu 20. století.

Výstava nezastírá svou prvotní inspiraci historií výstavby baťovských rezidenční čtvrtí Zlína. Zkušenost jeho obyvatel s bydlením je jedním z důsledků předešlého vývoje – město se začalo potýkat s nedostatkem kapacit pro rychle rostoucí počty obyvatel. Postupně se rozvinuly dvě podoby bydlení, jak je známe i dnes: individualizované bydlení v rodinných domech, či více či méně kolektivní bydlení v domech bytových.

Baťovský i pobaťovský Zlín můžeme v tomto smyslu chápat jako velkou laboratoř, ve které je možné vývoj typů bydlení zkoumat. Rodinné a bytové domy ve městě mají formu svým způsobem jedinečnou či experimentální. Rozsáhlé kolonie rodinných domů byly v době svého vzniku ojedinělým jevem a zůstaly jím dodnes. Ve Zlíně ale také vznikaly první panelové domy, některé jako pokusné prototypy. Konečně je Zlín také místem stavby jednoho ze dvou českých kolektivních domů.

Součástí expozice bude také čítárna s dobovými dokumenty pro zájemce o hlubší prozkoumání tématu. Pro děti bude připravena herna, ve které budou moci postavit vlastní město, ale taky přemýšlet o tom, co se děje za zavřenými dveřmi bytů a domů. Výstavu doplní doprovodný program přednášek nejen o zlínském bydlení.

Expozice je přístupná ve 3. nadzemním podlaží zlínského zámku až do 30. srpna, vždy od úterý do soboty od 10:00 do 17:00 hodin. Vstup je zdarma.