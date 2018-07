Sobota 11. srpna 2018 - 17:00 - Amfiteátr Na Stráni ve Valašském muzeu v přírodě - Rožnov pod Radhoštěm

29. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ

17.00 hodin

HANA A PETR ULRYCHOVI a skupina JAVORY BEAT

18.45 hodin

TiNG

20.30 hodin

ANNA K. & BAND

22.30 hodin

TATA BOJS

Časový harmonogram je orientační.

Festival probíhá v krásném přírodním amfiteátru Valašského muzea v přírodě a tentokrát zde přivítáme stálice naší hudební scény Hanu a Petra Ulrychovy se skupinou Javory beat. Můžete se těšit na nové skladby i na staré beatové pecky, ale hlavně známé javorovské písničky tentokrát v jiném kabátě s doprovodem rockových hudebníků. Taneční část festivalu otevře osmičlenná energická pražská kapela Ting čerpající ze stylů reggae, ska, swing a rock. Mimo české hudebníky tvoří skupinu americký frontman skupiny, jeho bratr kytarista a mexický bubeník. Další lahůdkou bude koncert Anny K., která se k nám velmi těší. Pozvání přijala také další hvězda, a to kapela Tata bojs, která oslaví 30 let na hudební scéně.

Vstupné v předprodeji: 390 Kč, na místě: 450 Kč, děti do 7 let zdarma. Vstupné děti 7-12 let, ZTP a ZTP/P na místě: 225 Kč.

Sleva pro držitele Rožnovské seniorské karty z původních 390 Kč na 340 Kč na místě.

Předprodej vstupenek v T klubu, TIC nebo online. Předprodej vstupenek bude ukončen v pátek 10. srpna ve 12:00 hodin. Po této hodině si můžete zakoupit vstupenku za 450 Kč on-line, v IC, T klubu nebo až na místě v sobotu 11. srpna od 16:00 hodin v prodejním stánku u vstupu do Valašské dědiny vedle budovy Sušáku.

Festival se koná za každého počasí.

Doporučení: V případě deště, prosíme, buďte ohleduplní ke svému okolí a používejte místo deštníků pláštěnky.