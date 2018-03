Charitativní Bazárek pro život

Po půl roce se opět hlásíme s pozvánkou na náš v pořadí již 8. BAZÁREK PRO ŽIVOT. Ceny všech věci v našem Bazárku jsou pouze symbolické, neváhejte a nakupte u nás levně oblečení, obuv, hračky, bytové doplňky, knihy a spoustu dalších věcí.

Výtěžek z našeho Bazárku poputuje na dobrou věc. Financovány z něj budou služby osobní asistence a tísňové péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které naše organizace poskytuje. Bazárek se již tradičně uskuteční v sídle naší organizace ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. - Žižkova 98, Jihlava (budova JYSKu, 4. patro). Nakupovat u nás můžete od úterý 17. dubna do čtvrtka 19. dubna vždy od 9 do 17 hodin. Pokud chcete udělat dobrý skutek nejen tím, že u nás nakoupíte a přispějete na dobré účely, darujte do Bazárku věci, které již neupotřebíte, ale které ještě nepatří do koše. Můžete darovat například oblečení, obuv, knihy, hračky, nádobí, bytové doplňky, sportovní potřeby nebo třeba kočárek.

Sběr věcí pro Bazárek bude probíhat taktéž v sídle naší organizace každý pracovní den od 15.3 do 13.4. od 9 do 17 hodin. V případě, že máte věcí hodně, nebo není ve Vašich silách se k nám s věcmi dopravit, je možné se domluvit na odvozu. Pro další informace volejte na 567 211 695 a zanechte nám kontakt na Vás, my Vám následně zavoláme a domluvíme podrobnosti. Budeme rádi také za sdílení této události. Čím více lidí o této akci bude vědět, tím větší šance, že se nám podaří vybrat větší suma na pomoc seniorům a zdravotně postiženým. Děkujeme Vám a budeme se na Vás těšit.