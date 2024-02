Divadlo: Nájemníci

Komedie vznikla na motivy hry „Nájemníci pana Swana aneb Habaďůra“, jejímž autorem je britský spisovatel Michael Cooney.

Původní hra byla určena pro naprostou většinu mužských postav a minimum rolí ženských, což pro náš babinec nebylo vhodné. Režisér DS Bezchibi Michal Lurie proto scénář pozměnil a společně se svými herci propůjčili postavám jiná jména a hře nové vtipy či situace.

Hlavní postavou je Miluna Kadrnožková, která žije se svým mužem Luďou a podnájemnicí Kájou ve velkém domě. Miluna se dostane do nemilé situace, k níž se nechce přiznat svému muži. Náhodně díky tomu objevuje trhliny v sociálním systému a využívá dávky, o kterých by normální člověk neměl ani ponětí. Do svých podvodů se postupně zaplétá víc, než plánovala, zatahuje do nich své blízké a všechno jí začne přerůstat přes hlavu. Hra se díky tomu vyvine v potrhlou komedii plnou záměn, omylů a situací, ze kterých jde těžko vybruslit…