Kurz kaligrafie

Psaní perem je krásná technika. Ať už si chcete napsat zdobná jména na pozvánky nebo hledáte způsob uvolnění, kaligrafie vám může být nápomocná. Hodí se naučit se základy, aby vám psaní přinášelo hnedka potěšení. Na kurzu se dozvíte, jak na ploché i špičaté pero a taky na co si dávat pozor, aby se linie pěkně vinuly a perko se o papír nezadrhávalo. Začínáte s kaligrafií? Tak tenhle kurz je přesně pro vás. 3 hodiny sobota 17. června 15.00 až 18.00 1650 Kč místo konání: Tvůjrozlet, Bezručova 2, Jihlava přihlášky: anezkaperoutka.cz Naučíte se základy, povím vám o historii, nakouknete do světa písma a rovnou se naučíte 2 nejrozšířenější techniky západní (té naší) kaligrafie. A to psaní perkem s hrotem a perkem s ploškou. Vyzkoušíte i fixy, dřívka nebo štětce.

Že váš rukopis není žádná sláva? To nevadí! Kaligrafie je o něčem jiném. A krom toho vám vysvětlím stavbu písmen, důležitost tlaku a úhlu psaní, odlišné držení pera a mnoho dalšího. Uhladíte kostrbaté linky, zakulatíte šišaté obloučky. Zamažete se od inkoustu, ale uvidíte obří pokrok v psaní. Kurzem vás provede kaligrafka Anežka Peroutka.