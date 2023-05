Monument z kartonu na Zámku Žďár

Jedinečný happening při kterém za pomoci veřejnosti vznikne monumentální stavba z kartonu inspirovaná dílem geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho. V sobotu 24. června bude probíhat pod taktovkou francouzského abstraktního umělce Oliviera Grossetete stavba objektu z papírových krabic, která bude poctou Santinimu, od jehož smrti letos uplyne 300 let. Program celé akce 17.6.– 18.6. Veřejné workshopy Od 17. do 18. června budou probíhat tvořivé workshopy v budově Konventu. Denně se zde vystřídá zhruba 60 osob, kteří budou rozděleni do dvou skupin. Pod vedením Oliviera Grossetete nebo jeho asistentů budou tvořit komponenty finálního díla. Workshopy jsou určeny pro veřejnost. 19.6.– 23.6. Neveřejné workshopy Od 19. do 23. června budou probíhat tvořivé workshopy v budově Konventu. Denně se zde vystřídá zhruba 60 osob, kteří budou rozděleni do dvou skupin. Pod vedením Oliviera Grossetete nebo jeho asistentů budou tvořit komponenty finálního díla. Workshopy nejsou určeny pro veřejnost. 24.6. Stavba monumentu V sobotu 24. června proběhne samotná stavba monumentálního díla na terase před Muzeem nové generace pod hrází Konventského rybníka.

V 8 hodin ráno začne přenos komponentů z Konventu a stavba díla na terase před Muzeem nové generace. Vlastní stavba potrvá 8 – 10 hodin, podle náročnosti a počtu zapojených osob. Následně se stavba ukotví, nasvítí a bude k obdivu návštěvníků volně přístupná až do nedělního odpoledne. 25.6. Demolice stavby V neděli 25. června bude následovat demolice monumentální stavby. V cca 15 hodin započne „demolice“ stavby z kartonů. Následně proběhne odvoz použitého materiálu k recyklaci a dalšímu využití. Generálním partnerem akce je Mondi Štětí.