Dymytry & Hämatom CZ tour 2023

Dymytry nedávno ohlásili velkolepý listopadový koncert ke svému výročí 20 let v největší domácí hale. Kapela zveřejnila prvního gratulanta, kterým budou jejich němečtí, maskovaní souputníci Hämatom! S nimi mají Dymytry naplánované společné evropské turné a nezapomněli ani na české fanoušky. Ti si totiž budou moci zkrátit čekání na podzimní O2 arénu na osmi březnových zastávkách Dymytry & Hämatom tour.

Turné bude nejen lákavou pozvánkou na výroční koncert, ale i vzácným zážitkem, kdy obě kapely zahrají v jeden večer, na jednom místě své plnohodnotné koncerty. A samozřejmě nemůže chybět ani očekávaná, společná část koncertu, kde zazní hit Behind the mask a možná i něco navíc. Ale to už se nechme překvapit. Dymytry si tak v letošním roce plní sen nejen o vyprodané O2 aréně, ale taky si pro své fanoušky připravili unikátní turné s jedním z mnoha plánovaných hostů.