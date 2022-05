EASI CUP 2022 - Jedna hra, jedna duše

Jedna hra, jedna duše: to je motto mezinárodní sportovně osvětové akce, fotbalového turnaje (nejen) pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním s názvem EASI CUP 2022. Proběhne od 11. do 15. července v Pelhřimově. Pelhřimov se tak stane na pět červencových dní domovem mezinárodní sportovní akce. Během fotbalového turnaje si každý najde to své, a to od dětí až po dospělé - fotbal, dětský den se zážitkovými workshopy, koncert Freddie Mercury revival a Pavla Callty. Patronem celé akce se stal reprezentační kapitán Tomáš Souček, který vám ve videu celou akci přiblíží. Vice informací najdete facebookové stránce EASI CUP 2022 a na webu https://www.easicup2022.cz/ Od března zároveň běží facebooková osvětová kampaň, která cílí na širokou veřejnost a informuje o problematice duševního zdraví.