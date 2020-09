Nejedna rodina / Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi

Výstava propojuje výtvarné, teoretické a básnické dílo sedmi osobností „jedné rodiny“, jejíž kořeny sahají částečně na Českomoravskou vrchovinu, ale také do jižních Čech. Soustředí se zejména na období od poloviny 50. do konce 70. let minulého století, kdy se zúčastnění nejintenzivněji setkávali a navzájem se inspirovali.

Propojení mezi jednotlivými členy rodiny jsou vícevrstevnatá a často i překvapivá. Výstava je pojata jako síť souvislostí, umožňuje návštěvníkům postupovat od klíčových vizuálních a zvukových bodů do větší hloubky. Nabízí setkání s autorskou tvorbou od poezie, hudebních nahrávek, přes fotografie a abstraktní malbu až k prezentaci archivních materiálů.